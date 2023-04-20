Снова любовь, 2023

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Постер фильма Люби снова
6.4
Люби снова - Трейлер
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6.4

Люби снова

, 2023
Love Again
США / комедия, драма, мелодрама / 18+
Трейлеры
Постер фильма Люби снова
6.4
Люби снова - Трейлер
Люби снова  Трейлер

О фильме

Пытаясь оправиться после смерти своего жениха, Мира Рэй отправляет романтические сообщения на его старый номер. Но она и не догадывается, что этим номером теперь владеет журналист Роб Бернс, которого потрясает сердечность этих сообщений.

В ролях

Сэм Хьюэн
Сэм Хьюэн
Rob Burns
Приянка Чопра Джонас
Приянка Чопра Джонас
Mira Ray
Рассел Тови
Рассел Тови
Billy Brooks
Селия Имри
Селия Имри
Gina Valentine
Лидия Уэст
Лидия Уэст
Lisa Scott
Стив Орам
Стив Орам
Richard Hughes
Селин Дион
Céline Dion
София Барклай
Suzy Ray
Омид Джалили
Омид Джалили
Mohsen
Ник Джонас
Ник Джонас
Joel
Режиссер Джеймс С. Страуз
Сценарист Каролина Херфурт, Джеймс С. Страуз, Аника Деккер, Sofie Cramer, Андреа Уилсон, Сварка Мальта
Композитор Кигэн Девитт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 25 июля 2023
Премьера в мире 20 апреля 2023
Дата выхода
11 мая 2023 Австралия M
11 мая 2023 Азербайджан 16+
12 мая 2023 Болгария
11 мая 2023 Бразилия 12
10 мая 2023 Великобритания 12A
12 мая 2023 Вьетнам
6 июля 2023 Германия 0
11 мая 2023 Греция
11 мая 2023 Грузия PG-13
11 мая 2023 Дания A
4 мая 2023 Израиль All
10 мая 2023 Индонезия
19 мая 2023 Исландия Unrated
12 мая 2023 Испания A
11 мая 2023 Казахстан 16+
11 мая 2023 Кыргызстан 12+
12 мая 2023 Латвия 16+
12 мая 2023 Литва
11 мая 2023 Молдавия 12
20 апреля 2023 ОАЭ 18TC
26 мая 2023 Польша
4 мая 2023 Пуэрто-Рико PG-13
12 мая 2023 Румыния o.A.
5 мая 2023 США PG-13
11 мая 2023 Сербия
18 мая 2023 Словакия 12
11 мая 2023 Узбекистан
11 мая 2023 Украина
12 мая 2023 Финляндия Tulossa
7 июня 2023 Франция TP
11 мая 2023 Хорватия
11 мая 2023 Черногория
18 мая 2023 Чехия 12+
12 мая 2023 Швеция Btl
MPAA PG-13
Сборы в мире $12 696 584
Производство Screen Gems, 2.0 Entertainment, Thunder Road Pictures
Другие названия
Love Again, Amor a primer mensaje, Люби снова, Aimer à nouveau, Amar... de Novo, Armu uuesti, Aşk Yeniden, Din nou îndrăgostită, It’s All Coming Back to Me, Ko ljubezen spet potrka, Le'ehov Me'Khadash, Love Again: Un peu, beaucoup, passionnément, Miłość na nowo, O Amor Mandou Mensagem, Pamilti dar kartą, Ponovno ljubav, Ráadásszerelem, Yêu Như Lần Đầu, Znovu sa zamilovať, Znovu se zamilovat, Αγάπη, ξανά, Знову любов, Отново любов, 短信情缘, Text for You, It's All Coming Back to Me, 寄往天堂的情书, 缘来可以爱多次, 重新再爱

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 22 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Люби снова - Трейлер
Люби снова Трейлер
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Отзывы о фильме

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