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Снова любовь
Love Again
Снова любовь, 2023
2023 / США
Трейлер
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Жанр:
комедия
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О фильме
Фильм станет ремейком одноименного немецкого хита 2016 года, снятого по бестселлеру Софи Крамер.
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Год выпуска
2023
Режиссер
Джеймс С. Страуз
В ролях
Сэм Хьюэн
Приянка Чопра Джонас
Рассел Тови
Селия Имри
Лидия Уэст
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Сэм Хьюэн необычным образом влюбляется в Приянку Чопру в трейлере фильма «Снова любовь»
Лента является ремейком немецкой ленты «СМС для тебя».
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15 февраля 2023 12:24
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