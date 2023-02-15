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Love Again

Снова любовь, 2023

2023 / США
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О фильме

Фильм станет ремейком одноименного немецкого хита 2016 года, снятого по бестселлеру Софи Крамер.

Год выпуска 2023
Режиссер
Джеймс С. Страуз
В ролях
Сэм Хьюэн
Сэм Хьюэн
Приянка Чопра Джонас
Приянка Чопра Джонас
Рассел Тови
Рассел Тови
Селия Имри
Селия Имри
Лидия Уэст
Лидия Уэст
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Снова любовь 1 постер
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Сэм Хьюэн необычным образом влюбляется в Приянку Чопру в трейлере фильма «Снова любовь» Лента является ремейком немецкой ленты «СМС для тебя».
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15 февраля 2023 12:24
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