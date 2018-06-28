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Book Club Книжный клуб 2018 / США
7.7 Оцените
71 голос Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Книжный клуб»

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Наша рецензия

«Книжный клуб» именно в России выходит как нельзя кстати. Пенсионная реформа бурно обсуждается в социальных сетях. Довольных ей гораздо меньше, чем хотелось бы правительству. И недавно популярный журналист и блогер Наталья Радулова опубликовала серию фотографий нескольких российских пенсионерок, которых мы, честные налогоплательщики, кормим. В списке оказались Алёна Свиридова, Ингеборга Дапкунайте, Екатерина Андреева, Сати Спивакова. Смотришь на них и думаешь, это ещё кто кого…

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Валентина Самойлова 28 июня 2018, 18:36
Оценка
Очень люблю смотреть хорошее кино с проверенным звездным актерским составом. И заранее предвкушая, пошла в кино на сеанс «Книжного клуба». Ведь Дайан Китон, Мэри Стинберген, Джейн Фонда и Кэндис Берген — это не просто звезды, это актрисы, которым в разное время вручали «Оскары» за неподражаемую игру.
И, будь на то моя воля, я бы им ещё по парочке вручила. В «Книжном клубе» они как всегда блестяще не играют даже, а живут и рассказывают истории своих героинь. Очень проникновенно, с долей тончайшего юмора, режиссер доносит до зрителей мысль о том, что и солидный возраст не помеха для того, чтобы начинать новые отношения. Рекомендую всем посмотреть фильм, это как раз образец того доброго, интересного, домашнего во всех смыслах кино, которого сегодня так не хватает на экранах…
28 июня 2018, 18:36 Ответить
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