Наша рецензия

«Книжный клуб» именно в России выходит как нельзя кстати. Пенсионная реформа бурно обсуждается в социальных сетях. Довольных ей гораздо меньше, чем хотелось бы правительству. И недавно популярный журналист и блогер Наталья Радулова опубликовала серию фотографий нескольких российских пенсионерок, которых мы, честные налогоплательщики, кормим. В списке оказались Алёна Свиридова, Ингеборга Дапкунайте, Екатерина Андреева, Сати Спивакова. Смотришь на них и думаешь, это ещё кто кого…