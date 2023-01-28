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Постер фильма 80 для Брэди
5.6
80 для Брэди - Трейлер
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5.6

80 для Брэди

, 2022
80 for Brady
США / комедия, драма, спорт / 18+
Трейлеры
Постер фильма 80 для Брэди
5.6
80 для Брэди - Трейлер
80 для Брэди  Трейлер

О фильме

История четырех пожилых подруг, которые решают отправиться на Супербоул-2017 и вживую увидеть на поле знаменитого квотербека футбольной команды New England Patriots Тома Брэди.

В ролях

Лили Томлин
Лили Томлин
Lou
Джейн Фонда
Джейн Фонда
Trish
Рита Морено
Рита Морено
Маура
Салли Филд
Салли Филд
Betty
Глинн Тёрмен
Глинн Тёрмен
Боб Бэлабан
Боб Бэлабан
Рон Фанчес
Рон Фанчес
Джимми О. Ян
Джимми О. Ян
Сара Гилберт
Сара Гилберт
Гарри Хэмлин
Dan
Том Брэйди
Том Брэйди
Tom Brady
Билли Портер
Gugu
Режиссер Кайл Марвин
Сценарист Майкл Анджело Ковино, Emily Halpern, Sarah Haskins
Композитор Джон Дебни
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 7 марта 2023
Премьера в мире 28 января 2023
Дата выхода
27 апреля 2023 Австралия M
24 марта 2023 Великобритания
20 апреля 2023 Германия
3 февраля 2023 Дания 11
3 февраля 2023 Канада
3 февраля 2023 Мексика B-15
3 февраля 2023 Румыния 15
3 февраля 2023 США
22 февраля 2023 Франция
MPAA PG-13
Бюджет $28 000 000
Сборы в мире $40 480 875
Производство Paramount Pictures, Fifth Season, Tempesta Films
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Рейтинг фильма

5.6
Оцените 14 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

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80 для Брэди - Трейлер
80 для Брэди Трейлер
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саундтрек фильма 80 для Брэди

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