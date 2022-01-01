«Таким известным стать не получится»: россиянам раскрыли глаза на успех Петросяна

«В очередной раз срываюсь»: 44-летняя Пегова заговорила о похудении

Сотней миллионов не обошлось: вот в какую сумму обошелся Галкину замок в Грязи

Ответа не последовало: неожиданное обращение фанатов Шатунова удивило россиян

Зритель готов платить лишь за это: правда об успехе Бузовой вышла наружу

Не Виторган: Нино Нинидзе не осталась в одиночестве

Успенская озвучила неожиданное решение дочери: такого не ожидал никто

В спорах о возвращении Пугачевой поставили точку: Галкин не стал молчать

«Времени осталось немного»: Дану Борисову предупредили о страшном исходе

«Нервничаю»: олимпийская чемпионка ошеломила признанием о «Ледниковом периоде»

Отмалчиваться не стала: фанаты опешили от поступка Ханде Эрчел