Фильмы
Зачарованная 2
Постеры фильма «Зачарованная 2»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Отзывы
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Затерянное место
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
В сериале «11.22.63» почти не упоминается, а в книге — это знаки: кто такой Джимла у Стивена Кинга
«Примитивная подделка» и худший фильм 1975 года: эта комедия с Варлей и Вициным шокирует и спустя полвека
Этот сериал уже окрестили лучшим российским проектом лета 2025 года: не без слабых сторон, но визуально — шикарен
Дверями не хлопают, пять звезд поставить не просят: рецензия на «Баранкины и камни силы» — «чаевых» сериал про таксистов не заслужил
Помните его только по «Сыну полка» и «Мастеру и Маргарите»? Иван Краско был частью «Властелина колец»
«Рафинированная достаточно»: в 2023-м и 2024-м Михалков выделил всего две ленты — одну помог снять, в другой играла дочь
«Почему я раньше не видел»: советский мультик для взрослых Тарантино признал шедевром
Современный Робинзон с мячиком вместо Пятницы: был ли реальный прототип у героя фильма «Изгой»
В 2025-м вышло уже две экранизации Кинга: Sci-Fi с треском провалился, вторую называют шедевром
«10 Солженицыных из 10»: Устюгов мечтал снять свой «Штрафбат», но зрители оценили военный фильм на 2,2
У одного фиолетовая кожа, у другого волосы: на какого Таноса вы больше похожи — из «Мстителей» или «Игры в кальмара» (тест)
