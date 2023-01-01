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Зачарованная 2
Зачарованная 2, 2022: актеры и роли
Disenchanted
Зачарованная 2
2022 / США
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6.1
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Зачарованная 2, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Адам Шэнкман
Adam Shankman
В ролях
Эми Адамс
Amy Adams
Джеймс Марсден
James Marsden
Патрик Демпси
Patrick Dempsey
Майя Рудольф
Maya Rudolph
Иветт Николь Браун
Yvette Nicole Brown
Джейма Мейс
Jayma Mays
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