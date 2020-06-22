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Дэвид Зеллнер
Дэвид Зеллнер
David Zellner
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David Zellner
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Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Дэвида Зеллнера
Родился в 1974 году. Грили, Колорадо, США.
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Фильмография Дэвида Зеллнера
Девица
вестерн, комедия, драма
2018, США
5.0
Кумико – охотница за сокровищами
драма
2014, США
6.0
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София Бутелла присоединится к Николасу Холту в комедии про инопланетян
От режиссеров вестерна «Девица».
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22 июня 2020 14:35
Специальный показ фильма «Девица» пройдет в Санкт-Петербурге
Уже сегодня в киноцентре «Ленфильм» в 19:00 пройдет специальный показ фильма «Девица». Фильм режиссеров Дэвида и Нэйтана Зеллнеров представляет собой смесь вестерна,
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13 сентября 2018 09:13
Берлинале: «Девица»
На 68-м Берлинском международном кинофестивале состоялась премьера фильма «Девица» братьев Зеллнер. Главная роль в картине досталась Роберту Паттинсону. Его возлюбленную сыграла Миа
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19 февраля 2018 20:43
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