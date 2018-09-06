«Девица»: Рецензия Киноафиши

В плену чужих фантазий

Сэмюэл Алабастер (Роберт Паттинсон) отправляется в путь за рукой и сердцем красавицы Пенелопы (Миа Васиковска). С собой в дорогу он берет пони и священника (Дэвид Зеллнер), который должен провести обряд бракосочетания влюбленных, и чем скорее, тем лучше ‒ парень с позолоченным зубом и слабым желудком не собирается откладывать и без того долгожданное событие на потом. В пути он признается пастору, что не все так просто: его возлюбленную похитил и удерживает силой некий Антон Корнелл, и сначала Пенелопу надо вызволить из беды. Правда, уже на месте выясняется, что девушка особо-то в спасении не нуждается, и не только...

Кадр из фильма «Девица»

Премьера нового фильма братьев Зеллнер «Девица» прошла на фестивале Sundance в США, попала лента и в конкурс Берлинале-2018. На первом смотре картину приняли теплее, чем на втором. Однако рейтинг на сайтах-агрегаторах рецензий кинокритиков у фильма остался неплохим. Споры вокруг «Девицы» понять можно ‒ здесь все-таки затрагиваются актуальные вопросы и поэтому весьма болезненные: братья Зеллнер в новой совместной работе обратились к феминистской проблематике и не забыли о том, какой силой по отношению к человеку обладают его грезы, особенно если речь идет о том человеке, жизнь которого устроенной не назовешь. Обе темы, кстати, уже поднимались Зеллнерами в их предыдущем полном метре «Кумико ‒ охотница за сокровищами», где главную героиню доставала по телефону мама, сводившая счастье дочери к карьере или браку и рождению детей. На работе у Кумико (Ринко Кикути) тоже не ладилось – босс аккуратно намекал, что пора бы ей уже поискать другое место – возраст, отсутствие ярко выраженных амбиций и т.п. Отдушину девушка нашла в кино, она приняла историю из художественного фильма за чистую монету и отправилась искать сокровища по наводке из киноленты.

Кадр из фильма «Девица»

В сознании героини Ринко Кикути между продукцией «Фабрики грёз» и жизнью границы перестали существовать, так же и Сэмюэл в исполнении Роберта Паттинсона живет мечтами. Вот только интонационно «Кумико ‒ охотница за сокровищами» и «Девица» пусть и не очень-то далеко, но все-таки расходятся. Эмоции, пронизывающие первую картину, в ленте 2018 года спрятаны под комической оболочкой. В фигуре Кумико сквозила боль и отчаяние, а сам фильм оборачивался едва ли не психологической драмой, где ощущение безысходности проходит сквозной линией от первых минут и до финальных титров. Сэмюэл, как и другие мужчины, в новой работе Зеллнеров карикатурен и нелеп. Ковбой, священник, индеец в этом фильме не соответствуют ожиданиям, возникающим по отношению к стандартным типажам вестерна, здесь в них не осталось силы духа и выдержки, зато появилась комедийная составляющая, которая только сильнее оттеняет страдания Пенелопы, окруженной самопровозглашенными героями. Собственно, последней не дано предстать в глазах тех пресловутых «героев» личностью, заслуживающей сочувствия и уважения, – для них красавица является объектом увлечения как минимум и существует только в рамках их слепой фантазии о том, какой должна быть женщина.

Кадр из фильма «Девица»

Вопрос не в том, нуждается ли Пенелопа в спасении, а в том, что вокруг нее вдруг оказываются те мужчины, которые принципиально не способны услышать ее голос и растерянные мольбы (отстать, в данном случае, простите за спойлер). В мире, что так залихватски вырисовывают братья Зеллнер, большинство представителей сильного пола на экране, кажется, уже отказались от Бога и влачат свое жалкое существование без веры, заменив ее убежденностью в собственной значимости, а значит, и правоте. Картина такая, конечно, нелицеприятная, особенно, если учесть, что вместо безжалостных властных монстров, указывающих Пенелопе, как себя вести, здесь красуются персонажи комичные и, чего уж греха таить, жалкие, не знающие, что же им делать в этой жизни, и сами отчаянно нуждающиеся в спасении. Они – те еще изгои, но слабость и уязвимость не делают их чувствительными к праву женщины самой выбирать, кем и с кем ей быть. И не важно, получается ли у Паттинсона рассмешить зрителя (а в нем явно пробудился талант комедийного актера), история, рассказанная в «Девице», все равно остается пугающей.

Елена Громова

В российском прокате с 13 сентября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Девица»