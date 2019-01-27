Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Джуди и Панч
6.1 Рейтинг IMDb: 6.1
Джуди и Панч

Judy and Punch 18+
О фильме

Кукловоды Джуди (Миа Васиковска) и Панч (Дэймон Херриман) пытаются воскресить свой марионеточный спектакль. Действие происходит в городе, который очень скоро перейдет под управление мафии. Благодаря талантам Джуди, спектакль становится хитом, но амбиции Панча и его пристрастие к алкоголю приведет Джуди к трагедии.

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 22 ноября 2019
Премьера в мире 27 января 2019
Дата выхода
21 ноября 2019 Австралия
22 ноября 2019 Великобритания
28 августа 2020 Испания
30 июля 2020 Португалия
Сборы в мире $199 360
Производство Vice Media, Pariah Productions, Soundfirm
Другие названия
Judy & Punch, Judy & Punch - Amor e Vingança, Judy e Punch: Amor e Vingança, Judy i Punch, Джуди и Панч
Режиссер
Мирра Фолкс
Мирра Фолкс
В ролях
Миа Васиковска
Миа Васиковска
Дэймон Херриман
Дэймон Херриман
Бенедикт Харди
Бенедикт Харди
Фильмы похожие на Джуди и Панч
Госпожа Бовари 5.9
Госпожа Бовари (2014)
Не сдавайся 6.8
Не сдавайся (2011)
Девица 5.5
Девица (2018)
Черный дрозд 6.9
Черный дрозд (2020)
Сигнал бедствия 4.6
Сигнал бедствия (2021)
10 свиданий 4.7
10 свиданий (2020)
Моп 5.2
Моп (2019)
Иногда всегда никогда 6.3
Иногда всегда никогда (2018)
Пирсинг 5.6
Пирсинг (2018)
Искатель воды 7.0
Искатель воды (2014)
Джейн Эйр 7.5
Джейн Эйр (2011)
Остров Бергмана 6.1
Остров Бергмана (2021)

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 11 голосов
6.1 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
