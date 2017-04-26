Жених на двоих, 2017

Режиссёром картины «Жених на двоих» выступила Рем Кериси, снявшая ленту «Париж любой ценой». Она же сама и снялась в фильме вместе с такими французскими актёрами, как Николя Дювошель («Ад», «Дочь землекопа»), Джулия Пьятон («Безумная свадьба»), Сильви Тестю («Жизнь в розовом цвете», «Пришельцы 3: Взятие Бастилии») и другие.

В центре сюжета фильма «Жених на двоих» окажется счастливая пара Алексия и Матиас. Но так ли счастливы они на самом деле? Однажды Алексия находит у своего возлюбленного визитку организатора свадеб Джульетты и, окрылённая такой находкой, решает, что Матиас планирует свадьбу. На самом же деле он завёл роман на стороне, и теперь его любовнице придётся устроить его же свадьбу.