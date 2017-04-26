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Жених на двоих Жених на двоих
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Jour J

Жених на двоих, 2017

2017 / Франция
6.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Французская комедия о незадачливом изменнике
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёром картины «Жених на двоих» выступила Рем Кериси, снявшая ленту «Париж любой ценой». Она же сама и снялась в фильме вместе с такими французскими актёрами, как Николя Дювошель («Ад», «Дочь землекопа»), Джулия Пьятон («Безумная свадьба»), Сильви Тестю («Жизнь в розовом цвете», «Пришельцы 3: Взятие Бастилии») и другие.

В центре сюжета фильма «Жених на двоих» окажется счастливая пара Алексия и Матиас. Но так ли счастливы они на самом деле? Однажды Алексия находит у своего возлюбленного визитку организатора свадеб Джульетты и, окрылённая такой находкой, решает, что Матиас планирует свадьбу. На самом же деле он завёл роман на стороне, и теперь его любовнице придётся устроить его же свадьбу.

- Одним из сценаристов фильма является Филипп Лашо, режиссёр двух частей картины «Superнянь»

- Рем Кериси написала сценарий к фильму «Жених на двоих», выступила в качестве режиссёра и сыграла главную роль

Алексия находит в кармане своего парня визитку организатора свадеб и решив, что он хочет сделать ей предложение, тут же говорит ему — «да». Матье оказывается между двух огней, ведь свадьбу придется делать его любовнице.

6.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 10 августа 2017
Премьера онлайн 28 февраля 2021
Премьера в мире 26 апреля 2017
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Рем Кериси
Рем Кериси
В ролях
Рем Кериси
Рем Кериси
Николя Дювошель
Николя Дювошель
Сильви Тестю
Сильви Тестю
Джулия Пьятон
Джулия Пьятон
Франсуа-Ксавье Демезон
Франсуа-Ксавье Демезон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Жених на двоих 2 постера
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Жених на двоих
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Джульетт (Рем Кериси) в костюме Чудо-женщины на вечеринке дерзко заигрывает с незнакомым Суперменом (Николя Дювошель). Ее явно не беспокоит жесткая теория соотношения красоты и адекватности, только что изложенная во всеуслышание приятелем (Франсуа-Ксавье Демезон) героя в красно-синем. Бизнес-леди в себе уверена на все сто, и у Матиаса в обтягивающем костюме нет шансов: новая знакомая уже все давно решила – сопротивление бесполезно. Но девушка с трудом скроет удивление, когда одноразовый…
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