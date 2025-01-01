Меню
12 мелодий любви
Постеры фильма «12 мелодий любви»
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Геля
Отзывы
2025, Россия, комедия
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Она сказала “Да”!
Отзывы
2023, США, комедия, драма
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Ритмы мечты
Отзывы
2025, Россия, драма, комедия
Что за худшее поколение «Ван-Пис»? Без этих ребят аниме никогда не стало бы шедевром
Смотришь — и мозг приятно плавится: 5 фантастических сериалов для тех, кто способен думать
Российский ответ «Великолепному веку»: почему «Султан моего сердца» никому не понравился в Турции
«Поцелуй, секс, поцелуй, секс — меня натурально рвало»: Тернер чуть не сошла с ума на съемках нового ужастика — и все из-за «Игры престолов»
Кошмарнее «Орудий» и «28 лет спустя»: один из самых страшных хорроров 2025 года в России так и не «хайпанул» — а ведь там звезда на звезде
Таких рейтингов в жанре не было: это свежее аниме за несколько серий установило рекорд, который и не снился даже «Атаке титанов»
Ошиблись на 300+ лет: этот ляп в «Великолепном веке» пропустили почти все зрители — внимание на стол Сулеймана (фото)
Драка, сломанный нос и смена профессии: что случилось с рядовым Медведевым из «Солдатов» — актер бросил сериал и исчез
Рыбку жалко: этот ляп в «Иване Васильевиче» зрители не замечали 50+ лет — спрятался в квартире Шурика (фото)
Душераздирающий военный фильм с Никулиным оказался неугоден советской власти: четверть века не пускали на экраны
Новый Гарри Поттер из сериала HBO поделился первыми впечатлениями со съемок — фанаты франшизы почему-то успели оскорбиться
