«12 мелодий любви»: Рецензия Киноафиши

Теория жизненного абсурда

Жизнь объединяет людей - кого-то семейно-брачными узами, кого-то случайной встречей, а некоторых даже в больничной палате или в эпицентре полицейского рейда. Все здесь одинаково виноваты в своих проблемах, удачах, прегрешениях и странных ситуациях. Люди нездоровы, и в «12 мелодиях любви» всевозможные «грехи» и прегрешения отчаянно вылезают наружу, обсмеиваются, а у кого-то могут вызвать и нотки сочувствия. А чтобы никто не расстраивался, картина просто переполнена музыкальными номерами. Воодушевляющими веселыми эпизодами с музыкой и танцами, которые дают надежду хоть на какой-то просвет в будущем.

Кадр из фильма «12 мелодий любви»

Восьмидесятилетний классик и обладатель премии «Оскар», французский кинематографист Клод Лелуш решил поделиться со зрителями простыми, семейными и не очень ценностями. Больше всего «12 мелодий любви» похожи на экранизацию психологической литературы или какого-то заумного фанфика давно забытой и покрывшейся пылью классики. Для того чтобы публике все-таки были интересны игры мастера в кино, он пригласил в свой проект впечатляющий актерский состав - артистов, широко известных как во Франции, так и в мире. Оскароносный Жан Дюжарден («Артист», «99 франков»), Венсан Перес («Распутник», «Королева Марго»), Дебора Франсуа («Любовь на кончиках пальцев», «Дитя»), Кристофер Ламберт («Смертельная битва», «Горец») и множество других звезд разыгрывают на экране простенькие истории об изменах, любви, жизни в современном социуме и человеческом непонимании как себя, так и близких. Каждому здесь дается шанс выделиться, а Джонни Холлидею - даже спеть и сыграть.

Кадр из фильма «12 мелодий любви»

С драматической составляющей в «12 мелодиях любви» все совсем печально - сопереживать никому не хочется, равно как и радоваться за счастье и победы. Музыкальные номера все притянуты к тем местам, когда сценарий совсем уж провисает, а диалоги и монологи попросту не могут привлечь зрительского внимания. Так что получилось нечто среднее между желчными аргентино-испанскими «Дикими историями» и нашей «Девушкой с косой» с вроде бы актуальными ситуациями и людьми, которые способны падать с крыш, из окон и с балконов и при этом страдать только душевно, но никак не физически. Такими историями были наполнены альманахи про города из серии «…, я люблю тебя», но они были коротенькими, чем и нравились публике. А лучшее, что есть в «12 мелодиях любви», это врачи. Не как наши в «Аритмии» - пьющие и сомневающиеся, а веселые, лечащие улыбками и анекдотами, профессионалы своего дела.

Кадр из фильма «12 мелодий любви»

«12 мелодий любви» - сборник анекдотов без национальности и принадлежности к кому-то отдельному, они хорошо понятны всем и каждому. Возможно, только юность может помешать прочувствовать все в полной мере. Но для таких здесь есть море солнца, известных лиц и музыки, которая прячет все огрехи абсурдного сценария и балаганных съемок. Возможно, проект «12 мелодий любви» хорош для тех, кому интересно разобраться в себе - ярких примеров различных реакций и решений тут с головой. А еще это один из возможных вариантов проведения Дня всех влюбленных, когда «Лед» с музыкальностью, спортом и русским душком уже не катит, а на «Пятьдесят оттенков свободы» попасть невозможно - ведь как бы ни ругали последний, билеты на него все равно разлетаются, как горячие пирожки.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 14 февраля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «12 мелодий любви»