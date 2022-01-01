Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Надя Фарес

Надя Фарес

Nadia Farès
Надя Фарес
Надя Фарес Nadia Farès
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
20 декабря 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Композитор
Биография Нади Фарес

Родилась 20 декабря 1968 года. Марракеш, Марокко.

Фильмография Нади Фарес
В эфире
В эфире
триллер 2022,
0.0
Киллер по вызову
Киллер по вызову
триллер 2019, Канада / Франция
4.0
12 мелодий любви
12 мелодий любви
мелодрама 2018, Франция
4.0
Штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение
ужасы 2007, Австралия
6.0
Багровые реки
Багровые реки
триллер, криминал, детектив 2000, Франция
6.0
Все фильмы
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Приложение киноафиши