«Голодные сердца»: Рецензия Киноафиши

Убийство священного ребенка

Отношения американца Джуда и итальянской девушки Мины развиваются стремительно после нелепой случайности, во время которой они оказываются запертыми в туалете китайской закусочной. Уже в следующий момент они начинают жить вместе, затем звучат звуки свадебного марша, и вот Мина беременеет, после чего действие замедляется. После тяжёлых родов у Мины начинает развиваться паранойя. Она начинает кормить сына одними лишь ростками и семенами (Джуд и Мина – вегетарианцы) и пытается всячески оградить его от загрязнений внешней среды, исключая даже наблюдение у врачей. А еще Мине снится один и тот же сон – как неизвестный мужчина пристреливает оленя и растворяется в темноте...

Кадр из фильма «Голодные сердца»

Фильм «Голодные сердца» итальянского режиссера Саверио Костанцо является экранизацией романа «Ребёнок Индиго» Марко Францозо, но при этом создаётся впечатление, что картина и вовсе основана на реальных событиях. Она была отмечена множеством наград, в том числе и на Венецианском кинофестивале. Несмотря на то, что это итальянская лента, снята она в Нью-Йорке, а главную роль в «Голодных сердцах» исполнил один из самых востребованных американских актеров Адам Драйвер.

Кадр из фильма «Голодные сердца»

«Голодные сердца» – это вовсе не нравоучительная история о том, что мясо полезно для здоровья. Это также не ответ фильмам наподобие прошлогодней «Окчи», открыто пропагандирующим вегетарианство. На самом деле режиссёр и вовсе остается нейтральным и не раздаёт наставлений о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Скорее, на протяжении всего повествования он взывает к разуму. Фильм является как нельзя более актуальным именно в наше время, когда на человека со всех сторон обрушивается информационный поток, в котором зачастую сложно разобраться. Становится все сложнее понять, как правильно переваривать все эти знания и при этом не навредить самому себе и окружающим. И только разум способен помочь нам выжить.

Кадр из фильма «Голодные сердца»

Изначально романтическая история, лента «Голодные сердца» превращается в удушающую драму, которая испытывает терпение зрителя, разрывает изнутри, провоцируя бурю эмоций, и рождает внутри желание вмешаться в происходящее. Практически весь фильм наполнен ощущением клаустрофобии – из частной жизни героев не вырваться. Однако решение основного конфликта здесь практически невозможно без постороннего вмешательства, поэтому зрителю также предстоит определить для себя, где же находится та самая грань между общественным и частным, заботой и маниакальностью, а также понять, что из себя представляет справедливость.

Кадр из фильма «Голодные сердца»

Здесь нет привычной сюжетной структуры – сюжет существует в рамках собственных законов. Жизнь героев течёт, проливаясь на экран обрывками их будней, а мы словно подглядываем и получаем возможность самостоятельно сделать выводы. Очень тонко и неспешно действие подходит к кульминации, увлекая за собой в психологию человеческих отношений. И, как бы ни было сложно, но в этом случае необходимо абстрагироваться от личных эмоций и посмотреть на всё бесстрастным взглядом, чтобы извлечь необходимый терапевтический опыт.

Кадр из фильма «Голодные сердца»

Безусловно, главная заслуга «Голодных сердец» в актёрской игре, на которой, словно на трёх китах, базируется всё остальное. Адам Драйвер демонстрирует одновременно неподдельную нежность и мужскую силу, в очередной раз доказывая, что способен на любую роль. Однако наиболее сильную ответную реакцию вызывает именно Альба Рорвахер, которая создаёт настолько убедительный образ, что никто не останется равнодушным. Да и в целом, «Голодные сердца» оказались актуальной историей, выделяющейся на фоне прочих драм и исследующей глубинную сущность человеческой натуры.

Кадр из фильма «Голодные сердца»

Олеся Трошина

Кадр из фильма «Голодные сердца»

Расписание и покупка билетов на фильм «Голодные сердца»

В российском прокате с 5 апреля