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Киноафиша Рецензии «Голодные сердца»: Рецензия Киноафиши

«Голодные сердца»: Рецензия Киноафиши

18 марта 2018 00:00
«Голодные сердца»: Рецензия Киноафиши
Убийство священного ребенка

Отношения американца Джуда и итальянской девушки Мины развиваются стремительно после нелепой случайности, во время которой они оказываются запертыми в туалете китайской закусочной. Уже в следующий момент они начинают жить вместе, затем звучат звуки свадебного марша, и вот Мина беременеет, после чего действие замедляется. После тяжёлых родов у Мины начинает развиваться паранойя. Она начинает кормить сына одними лишь ростками и семенами (Джуд и Мина – вегетарианцы) и пытается всячески оградить его от загрязнений внешней среды, исключая даже наблюдение у врачей. А еще Мине снится один и тот же сон – как неизвестный мужчина пристреливает оленя и растворяется в темноте...

Кадр из фильма «Голодные сердца»
Кадр из фильма «Голодные сердца»

Фильм «Голодные сердца» итальянского режиссера Саверио Костанцо является экранизацией романа «Ребёнок Индиго» Марко Францозо, но при этом создаётся впечатление, что картина и вовсе основана на реальных событиях. Она была отмечена множеством наград, в том числе и на Венецианском кинофестивале. Несмотря на то, что это итальянская лента, снята она в Нью-Йорке, а главную роль в «Голодных сердцах» исполнил один из самых востребованных американских актеров Адам Драйвер.

Кадр из фильма «Голодные сердца»
Кадр из фильма «Голодные сердца»

«Голодные сердца» – это вовсе не нравоучительная история о том, что мясо полезно для здоровья. Это также не ответ фильмам наподобие прошлогодней «Окчи», открыто пропагандирующим вегетарианство. На самом деле режиссёр и вовсе остается нейтральным и не раздаёт наставлений о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Скорее, на протяжении всего повествования он взывает к разуму. Фильм является как нельзя более актуальным именно в наше время, когда на человека со всех сторон обрушивается информационный поток, в котором зачастую сложно разобраться. Становится все сложнее понять, как правильно переваривать все эти знания и при этом не навредить самому себе и окружающим. И только разум способен помочь нам выжить.

Кадр из фильма «Голодные сердца»
Кадр из фильма «Голодные сердца»

Изначально романтическая история, лента «Голодные сердца» превращается в удушающую драму, которая испытывает терпение зрителя, разрывает изнутри, провоцируя бурю эмоций, и рождает внутри желание вмешаться в происходящее. Практически весь фильм наполнен ощущением клаустрофобии – из частной жизни героев не вырваться. Однако решение основного конфликта здесь практически невозможно без постороннего вмешательства, поэтому зрителю также предстоит определить для себя, где же находится та самая грань между общественным и частным, заботой и маниакальностью, а также понять, что из себя представляет справедливость.

Кадр из фильма «Голодные сердца»
Кадр из фильма «Голодные сердца»

Здесь нет привычной сюжетной структуры – сюжет существует в рамках собственных законов. Жизнь героев течёт, проливаясь на экран обрывками их будней, а мы словно подглядываем и получаем возможность самостоятельно сделать выводы. Очень тонко и неспешно действие подходит к кульминации, увлекая за собой в психологию человеческих отношений. И, как бы ни было сложно, но в этом случае необходимо абстрагироваться от личных эмоций и посмотреть на всё бесстрастным взглядом, чтобы извлечь необходимый терапевтический опыт.

Кадр из фильма «Голодные сердца»
Кадр из фильма «Голодные сердца»

Безусловно, главная заслуга «Голодных сердец» в актёрской игре, на которой, словно на трёх китах, базируется всё остальное. Адам Драйвер демонстрирует одновременно неподдельную нежность и мужскую силу, в очередной раз доказывая, что способен на любую роль. Однако наиболее сильную ответную реакцию вызывает именно Альба Рорвахер, которая создаёт настолько убедительный образ, что никто не останется равнодушным. Да и в целом, «Голодные сердца» оказались актуальной историей, выделяющейся на фоне прочих драм и исследующей глубинную сущность человеческой натуры.

Кадр из фильма «Голодные сердца»
Кадр из фильма «Голодные сердца»

Олеся Трошина

Кадр из фильма «Голодные сердца»

Расписание и покупка билетов на фильм «Голодные сердца»

В российском прокате с 5 апреля

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