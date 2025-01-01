Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Голодные сердца
Постеры фильма «Голодные сердца»
Постеры фильма «Голодные сердца»
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Геля
Отзывы
2025, Россия, комедия
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Она сказала “Да”!
Отзывы
2023, США, комедия, драма
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Никто 2
Отзывы
2025, США, боевик
Все точно, как по учебнику: чем закончился сериал «Государь»?
3 сериала, которые можно посмотреть, пока ждете финала «Уэнсдэй»: есть и мистика, и странные школы
Такой Швецову еще не видели: Ковальчук пришлось стать блондинкой для новой картины
«Не смотрели их — жизни не видели»: нейросеть выбрала 10 лучших фильмов в истории человечества — без Нолана, зато с Тарантино
Миронова в «Бриллиантовой руке» вспомнят многие: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов СССР по кадру с мороженым? (тест)
Ошейник, плетка, обнаженка: та самая сцена с «Не брат ты мне» в «Брате» изначально была абсолютно другой — эпизод кончался кровавой резней
Шарапов спасает СССР от ядерной войны: Конкин возвращается в кино 18 лет спустя — сыграет «серого кардинала» при Брежневе
Путь к счастью мужчины лежит через… Тоторо: ученые доказали пользу шедевров студии Chibli (хейтерам аниме — соболезнуем)
У Гринта чуть не остановилось сердце: лишь одну сцену за все 8 частей «Гарри Поттера» презирает вся троица главных звезд франшизы
«Франкенштейн» Гильермо дель Торо станет одним из самых дорогих фильмов для режиссера — и на то есть веская причина
Кто сменит Крейга? В списке кандидатов на роль Джеймса Бонда оказался даже «русский вариант» — но вряд ли прокатит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667