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Отношения американца Джуда и итальянской девушки Мины развиваются стремительно после нелепой случайности, во время которой они оказываются запертыми в туалете китайской закусочной. Уже в следующий момент они начинают жить вместе, затем звучат звуки свадебного марша, и вот Мина беременеет, после чего действие замедляется. После тяжёлых родов у Мины начинает развиваться паранойя. Она начинает кормить сына одними лишь ростками и семенами (Джуд и Мина – вегетарианцы) и пытается всячески…