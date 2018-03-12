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Премьера фильма «Дикая жизнь», режиссёрского дебюта американского актёра Пола Дано, состоялась на кинофестивале «Сандэнс», после чего отправилась прямиком в Канны — открывать параллельную программу «Неделя кинокритики». Это весьма распространённая в Голливуде практика, когда известные актёры дебютируют в кино в качестве режиссёров, причём, делают это весьма удачно. Один из недавних примеров — Грета Гервиг со своей «Леди Бёрд», которая…