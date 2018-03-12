Премьера фильма «Дикая жизнь», режиссёрского дебюта американского актёра Пола Дано, состоялась на кинофестивале «Сандэнс», после чего отправилась прямиком в Канны — открывать параллельную программу «Неделя кинокритики». Это весьма распространённая в Голливуде практика, когда известные актёры дебютируют в кино в качестве режиссёров, причём, делают это весьма удачно. Один из недавних примеров — Грета Гервиг со своей «Леди Бёрд», которая…
Многослойная семейная драмаРежиссерский дебют молодого актёра Пола Дано.
История семьи глазами сына-подростка. Его мир рушится, ведь родители больше не могут быть вместе. ⠀
Они привыкли жить в своём тесном мирке, переезжая с места на место в поисках лучших условий. Каждый так и норовит навязать остальным интересы и желания, которые им чужды. Они потерялись в пресности, обыденности, серости и безвкусности жизни.
Отец с раздутым эго тешит свою гордость и самолюбие, не думая о близких. Он не может найти себе место в этой жизни, забывая, что легко может потерять то, что есть. ⠀
Мать жаждет внимания хоть от кого-нибудь, праздника, веселья, общения - таких обычных и простых вещей.
Каждый из них несчастлив, поэтому возможность сделать счастливым других - отпадает сама собой.
Сын пытается понять, что происходит, отличить истину от лжи, настоящее от навязанного. ⠀
Семейная жизнь объята огнём, как и лес неподалёку. Все горит, отравляя воздух угарным газом, внушая страх всем присутствующим. Бороться со стихией уже бесполезно. Остаётся только смотреть на огонь в ожидании зимы, когда снег и время решат все проблемы.
Деревья, которые сгорели, но ещё стоят, называются «стоячие мертвецы». Точно как и главные герои. Сколько времени они простояли так, с мертвыми чувствами, с выгоревшими душами, на привычном месте, прежде, чем рухнуть? Неизвестно.
Зритель видит лишь кульминацию и финал этих сгоревших отношений.
Холодная цветовая гамма фильма отлично передаёт потерянность бесцельность, страх и умирание чувств.
Атмосфера 60х прекрасна - автомобили, костюмы, прически, быт, обстановка дома.
Джиллиган и Маллиган хорошо справились со своими ролями. Не отставал от них и юный Эд Оксенбульд, он заметно актёрски растёт от фильма к фильму. Обилие крупных планов позволяет рассмотреть напряжение каждой мышцы на лицах.
Особое удовольствие - смотреть фильм в оригинале с субтитрами. Я буквально вздрагивала от взрывов эмоций героев во время ссор. Голос Маллиган - просто магия.
Многослойная драма о жизни. Безусловно, есть о чем подумать. После просмотра фильм долго не отпускает, заставляя мысленно возвращаться к нему.
Шикарный дебют, который стоит увидеть в кино.
Умерев, начинаешь жить. Тема фильма. Мудрец говорил: "Важно понять, какие мосты надо перейти, а какие сжечь." Герои страдают из-за внутренних конфликтов. Отец не доволен работой. Его не уважают. Мать не довольная семейной жизнью. Муж не уделяет внимание. Сын страдает из-за беспомощности в конфликте родителей. Каждый самостоятельно решает проблемы. Начинается с отца. Он выбирает профессию, которая позволит ему чувствовать себя мужчиной. Жена, желая отомстить мужу, до конца разрушает семью. Сын, чувствует себя легче от наступившей определенности между родителями.
Сюжет фильма - взросление подростка. Он в итоге обретает средства воздействия на ситуацию. Чего боимся? Слабости в обстоятельствах, которые сильнее нас. Полагаясь в сложившихся ситуациях только на себя, мы вырабатываем самосознание, обретаем новые силы и возможности, становимся из обладателей подросткового мышления владельцами жизненного опыта, капитала.
Привлекает простота истории. Семья и ее проблемы - то, что знакомо каждому рядовому съемщику квартиры, побывавшему безработным, пережившему разлад в личных отношениях. Мелодрама выписана легкими прозрачными красками, не претендует на глобальность. Но вместе с тем позволяет признать, что для того, чтобы создать семью, или сохранить, нужно какое-то время пожить отдельно, осмыслить происходящее и снова встретиться немного измененными супругами.
В фильме нет красивых закатов и восходов, пейзажей и портретов. Обстановка проста и быто-ежедневна. Но драматизм отношений пронизывает стол, тарелки, ложки, вилки нервами напряженных нитей. Кино происходит не на экране. Оно идет внутри зрителя. Сопереживая женщине, хочешь ее увидеть спокойной, сопережевая мужчине, хочешь увидеть его сильным и смелым, сопереживая мальчику, хочешь услышать его смех.
Великолепно сыграла актриса роль матери, замученной невротички. Тики, искажающие ее лицо, набрасыват ей десять-пятнадцать лет. И только в конце фильма ее лицо разглаживается, становится спокойным и красивым. Ради этого стоит досмотреть фильм. Красивую женщину окружают любящий муж и счастливый сын.
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