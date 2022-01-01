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Ана Торрент
Ана Торрент
Ana Torrent
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Ана Торрент
Ana Torrent
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Дата рождения
12 июля 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Биография Ана Торрент
Родилась 12 июля 1966 года. Мадрид Испания.
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Фильмография Ана Торрент
Уиджи: Проклятие Вероники
ужасы
2017, Испания
5.0
Еще одна из рода Болейн
драма, исторический
2008, Великобритания
7.0
Чемоданы Тульса Люпера, часть 2: из Во к морю
драма, военный, приключения, комедия
2004, Великобритания
5.0
Чемоданы Тульса Люпера, часть 3: из Сарка до конца
драма, военный, приключения
2003, Великобритания / Испания / Нидерланды
4.0
Чемоданы Тульса Люпера, часть 1: Моабская история
драма, военный, приключения, триллер, мелодрама
2003, Великобритания / Италия / Испания / Люксембург / Нидерланды / Россия / Венгрия / Германия
5.0
Среди красных
драма
1995, Испания
5.0
Коровы
военный, криминал, мелодрама, драма
1992, Испания
7.0
Кровь и песок
мелодрама, драма
1989, Испания / США
7.0
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