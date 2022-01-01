Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Ана Торрент

Ана Торрент

Ana Torrent
Ана Торрент
Ана Торрент Ana Torrent
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
12 июля 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Биография Ана Торрент

Родилась 12 июля 1966 года. Мадрид Испания.

Фильмография Ана Торрент
Уиджи: Проклятие Вероники
Уиджи: Проклятие Вероники
ужасы 2017, Испания
5.0
Еще одна из рода Болейн
Еще одна из рода Болейн
драма, исторический 2008, Великобритания
7.0
Чемоданы Тульса Люпера, часть 2: из Во к морю
Чемоданы Тульса Люпера, часть 2: из Во к морю
драма, военный, приключения, комедия 2004, Великобритания
5.0
Чемоданы Тульса Люпера, часть 3: из Сарка до конца
Чемоданы Тульса Люпера, часть 3: из Сарка до конца
драма, военный, приключения 2003, Великобритания / Испания / Нидерланды
4.0
Чемоданы Тульса Люпера, часть 1: Моабская история
Чемоданы Тульса Люпера, часть 1: Моабская история
драма, военный, приключения, триллер, мелодрама 2003, Великобритания / Италия / Испания / Люксембург / Нидерланды / Россия / Венгрия / Германия
5.0
Среди красных
Среди красных
драма 1995, Испания
5.0
Коровы
Коровы
военный, криминал, мелодрама, драма 1992, Испания
7.0
Кровь и песок
Кровь и песок
мелодрама, драма 1989, Испания / США
7.0
Все фильмы
Related video
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Приложение киноафиши