Уиджи – доска для спиритических сеансов, которая якобы позволяет поговорить с давно умершими родными. Для Вероники, старшей дочери в многодетной семье, это шанс вновь услышать давно умершего отца. Но школьнице сперва хорошо было бы подумать о том, что, открыв дверь, она может призвать силу отнюдь не добрую. Теперь Веронике предстоит придумать, как защитить не только себя, но и свою семью: кто гарантирует, что одержимый призрак отца, расправившись с Веро, не перекинется и на…
немного забавно было смотреть на испанский ужастик, но только немного, потому что испанские ужастики достаточно приличные.
главная актриса хорошо сыграла, как и детишки ))
сюжет достаточно интересный, но чего-то чуть-чуть не хватило.
9 баллов из 10ти!
Авторизация по e-mail