Наша рецензия

Уиджи – доска для спиритических сеансов, которая якобы позволяет поговорить с давно умершими родными. Для Вероники, старшей дочери в многодетной семье, это шанс вновь услышать давно умершего отца. Но школьнице сперва хорошо было бы подумать о том, что, открыв дверь, она может призвать силу отнюдь не добрую. Теперь Веронике предстоит придумать, как защитить не только себя, но и свою семью: кто гарантирует, что одержимый призрак отца, расправившись с Веро, не перекинется и на…