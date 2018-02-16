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Уиджи: Проклятие Вероники Уиджи: Проклятие Вероники
Киноафиша Фильмы Уиджи: Проклятие Вероники Отзывы о фильме «Уиджи: Проклятие Вероники»
Verónica Уиджи: Проклятие Вероники 2017 / Испания
5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Уиджи: Проклятие Вероники»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Уиджи – доска для спиритических сеансов, которая якобы позволяет поговорить с давно умершими родными. Для Вероники, старшей дочери в многодетной семье, это шанс вновь услышать давно умершего отца. Но школьнице сперва хорошо было бы подумать о том, что, открыв дверь, она может призвать силу отнюдь не добрую. Теперь Веронике предстоит придумать, как защитить не только себя, но и свою семью: кто гарантирует, что одержимый призрак отца, расправившись с Веро, не перекинется и на…

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Комментарии Обсудить в чате
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Ильдар Погост 16 февраля 2018, 22:41
ну почему все сеансы всех фильмов ужасов идут всегда ночью((((( , я вот живу в селе и не могу ночью приехать а кинотеатров в селе нет(
16 февраля 2018, 22:41 Ответить
Андрей 26 марта 2018, 09:50
Оценка
фильм понравился!
немного забавно было смотреть на испанский ужастик, но только немного, потому что испанские ужастики достаточно приличные.
главная актриса хорошо сыграла, как и детишки ))
сюжет достаточно интересный, но чего-то чуть-чуть не хватило.
9 баллов из 10ти!
26 марта 2018, 09:50 Ответить
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