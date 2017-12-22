«Уиджи: Проклятие Вероники»: Рецензия Киноафиши

Сестра Смерть смотрит на тебя!

Уиджи – доска для спиритических сеансов, которая якобы позволяет поговорить с давно умершими родными. Для Вероники, старшей дочери в многодетной семье, это шанс вновь услышать давно умершего отца. Но школьнице сперва хорошо было бы подумать о том, что, открыв дверь, она может призвать силу отнюдь не добрую. Теперь Веронике предстоит придумать, как защитить не только себя, но и свою семью: кто гарантирует, что одержимый призрак отца, расправившись с Веро, не перекинется и на остальных?

Кадр из фильма «Уиджи: Проклятие Вероники»

«Уиджи: Проклятие Вероники» - довольно нестандартный фильм ужасов. Пако Пласа, на первый взгляд, взял все привычные составляющие данного жанра: мистический предмет, потусторонняя чертовщина, школьницы, католические кресты, монахини. Одна только слепая Сестра Смерть чего стоит, появляющаяся в кадре аккурат во время фатального солнечного затмения. Пабло Россо, уже работавший с режиссером в «Репортажах», хорошо управляется движущейся камерой, постепенно раскрывая характеры персонажей, работая на аховый эффект относительно каждой сюжетно важной детали.

Кадр из фильма «Уиджи: Проклятие Вероники»

Примечателен символизм произведения: помимо затмения, которое само по себе в сочетании со спиритическим ритуалом изначально сулит что-то не очень хорошее, на что-то да намекают развешанные повсюду кресты, падающие в самый неподходящий момент, странное поведение птиц, отражение развития сюжета в поведении детей. Последние здесь – начиная от Сандры Эскасены, исполнительницы роли Вероники, и заканчивая Бруной Гонсалес (Лючия) – вообще по части слаженной актерской игры способны задвинуть немногочисленных взрослых на задний план, превратив их в эпизодических персонажей. Остается только гадать, хвалить ли здесь Пласа или саму Эскасену, уж больно правдоподобно отыгрывающую одержимую старшую сестру, находящуюся под гнетом целого вороха домашних обязанностей и отчуждения в школе. За Вероникой не было замечено переигрывания, проблемы подавляющего большинства начинающих актеров на поприще киноиндустрии. Сочетание ее игры с аккуратной музыкальной и звуковой подложкой, в меру использованных скримеров, которые играют на нагнетание, а не на внезапность, делают фильм по-настоящему тяжелым для просмотра. Перца добавляет постоянный отсчет до «часа пик», грамотное использование ускорения кадра, наслоение попсовых представлений о кельтских ритуалах и защитных оберегах, а также вторая параллельная линия младших коллег Эскасены по съемочной площадке. Пласа настолько сумел вымуштровать своих подопечных, что за звенящим напряжением не успеваешь подмечать возможные сюжетные несостыковки.

Кадр из фильма «Уиджи: Проклятие Вероники»

Подбор актерского состава на первый взгляд делает очередной «Уиджи» - фильмом для подростковой аудитории. На это же работает и мораль произведения, напоминающая зрителю о том, что спиритические сеансы – это вам не шуточки, поднятие школьных проблем социализации, отношений между подростками и взрослыми. Однако на внешне несерьезный сюжет наслаивается столько недетских стилистических приемов, откровенных сцен без отвратительного физиологизма, воздействующего на психику не отталкивающими видами, но постоянным давлением, что от экранов желательно бы убирать не только детей, но и беременных женщин и прочих восприимчивых взрослых.

Потапова Галина

Фильм в российском прокате с 22 февраля 2018 года

Раписание и покупка билетов на фильм «Уиджи: Проклятие Вероники»