Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тайная жизнь насекомых Тайная жизнь насекомых
Киноафиша Фильмы Тайная жизнь насекомых Отзывы о мультфильме «Тайная жизнь насекомых»
Drôles de Petites Bêtes Тайная жизнь насекомых 2017 / Франция / Люксембург
5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о мультфильме «Тайная жизнь насекомых»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

В сад, где располагается улей, попадает бродячий сверчок Доминик, но все местные так заняты подготовкой к юбилею королевы Марго, что не замечают его. Тогда наш герой решает показать им лучшее уличное шоу мира, на которое он только способен. Но былые переживания не дают ему собраться, из-за чего Доминик неудачно падает на заготовки, и его прогоняют, считая проходимцем. Правда, его замечает оса Венди и предлагает вечером отыскать королеву, которая любит инкогнито убегать из своего замка и гулять…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Одержимая
Одержимая 2 комментария
Хэллоуин заканчивается 27 комментариев
Книга Илая
Книга Илая 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Сотней миллионов не обошлось: вот в какую сумму обошелся Галкину замок в Грязи
«Страшно подумать, что дальше»: Волочкова пошла вразнос на глазах у всей страны
«Ничего нельзя исключать»: правда о внебрачных детях Градского раскрыта
«Времени осталось немного»: Дану Борисову предупредили о страшном исходе
«В очередной раз срываюсь»: 44-летняя Пегова заговорила о похудении
В спорах о возвращении Пугачевой поставили точку: Галкин не стал молчать
Не Виторган: Нино Нинидзе не осталась в одиночестве
«Нервничаю»: олимпийская чемпионка ошеломила признанием о «Ледниковом периоде»
Выход на сцену под угрозой: новый ультиматум Степаненко предали огласке
Лифт размером с «однушку»: баснословная цена дома Джигана больше не секрет
Успенская озвучила неожиданное решение дочери: такого не ожидал никто
Отмалчиваться не стала: фанаты опешили от поступка Ханде Эрчел
Приложение киноафиши