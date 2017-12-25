«Тайная жизнь насекомых»: Рецензия Киноафиши

Во имя улья

В сад, где располагается улей, попадает бродячий сверчок Доминик, но все местные так заняты подготовкой к юбилею королевы Марго, что не замечают его. Тогда наш герой решает показать им лучшее уличное шоу мира, на которое он только способен. Но былые переживания не дают ему собраться, из-за чего Доминик неудачно падает на заготовки, и его прогоняют, считая проходимцем. Правда, его замечает оса Венди и предлагает вечером отыскать королеву, которая любит инкогнито убегать из своего замка и гулять по окрестностям, и продемонстрировать ей свои умения. Если он добьется успеха, его пригласят ко двору и сделают приближенным. Доминик с радостью соглашается и уходит готовиться, а Венди и генерал Криптон отправляются к «вредителям» - тем, кто спит по утрам, а ночью разоряет близлежащие ульи, чтобы договориться о цене похищения и последующего «исчезновения» королевы. Доминик, конечно, справляется со своей ролью, между ним и королевой Марго пробегает искра. Но дальше правительница исчезает, а Венди обвиняет во всем Доминика и хочет отдать его на съедение местному вампиру - ночной летучей мыши, которая каждую ночь патрулирует окрестности и наводит ужас на всех, кто не спит. Захватив власть, оса Венди жестоко измывается над пчелами: вводит комендантский час и новую квоту на мед, приводит в город трутней и готовится к масштабному балу-маскараду в свою честь. Доминик и горстка отверженных, в свою очередь, разрабатывают план по спасению королевы и возвращению ей законного места в улье.

Кадр из фильма «Тайная жизнь насекомых»

Мультфильм начинается с аранжировки на любимейшую композицию «La vie en rose», которую исполняли, кажется, уже все мировые звезды, но главной все равно остается Эдит Пиаф. И эта же песня служит прологом истории, даря зрителям «Тайной жизни насекомых» правильное настроение и отношение к персонажам. Не все здесь узнаются, все-таки это сказка, и у создателей хватило идей и умений использовать как действительно существующих, так и попросту придуманных для проекта существ. Французы наловчились снимать действительно сильную конкурентную анимацию: «Маленький принц», «Монстр в Париже». Формула успеха проста, ведь главное для них – дети. Взрослым, конечно, здесь тоже есть что посмотреть и послушать, но в остальном это не самые сложные сюжеты с неплохой анимацией, душевной музыкой и забавными диалогами. Не забывают создатели и о том, что детей не стоит грузить, поэтому «Тайная жизнь насекомых» идет немногим больше часа, а большинство героев получились настолько «плюшевыми», что игрушки по мультфильму будут разлетаться, как горячие пирожки.

Кадр из фильма «Тайная жизнь насекомых»

Но хорошо то, что хорошо заканчивается. «Тайная жизнь насекомых» оказалась действительно достойным и удачным семейным проектом. Это совершеннейшая отдушина от наших мультипликаторов, которые просто заполонили новогодний прокат своими историями. Французская сказка охотно переплетается с советскими мультфильмами и авторами, такими как «Баранкин, будь человеком!» или «Путешествие муравьишки» - морализаторство в них есть, но оно так хорошо запрятано, что считывается совершенно ненавязчиво. И, в отличие от недавних «Фердинанда» и «Тайны Коко», не учит и не пугает малышню такими вещами, как День мертвых, коррида и живодерня. А с легкостью рассказывает о том, кто живет в садах, на заднем дворе и в парках, чтобы детям и взрослым было интереснее там прогуливаться или знакомиться с этим миром на каникулах, когда они могут оказаться в гостях у дальних родственников, живущих в своих пригородных домах, или просто ближе к природе.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 7 января 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Тайная жизнь насекомых»