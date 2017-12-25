«Тайная жизнь насекомых»: Рецензия Киноафиши
В сад, где располагается улей, попадает бродячий сверчок Доминик, но все местные так заняты подготовкой к юбилею королевы Марго, что не замечают его. Тогда наш герой решает показать им лучшее уличное шоу мира, на которое он только способен. Но былые переживания не дают ему собраться, из-за чего Доминик неудачно падает на заготовки, и его прогоняют, считая проходимцем. Правда, его замечает оса Венди и предлагает вечером отыскать королеву, которая любит инкогнито убегать из своего замка и гулять по окрестностям, и продемонстрировать ей свои умения. Если он добьется успеха, его пригласят ко двору и сделают приближенным. Доминик с радостью соглашается и уходит готовиться, а Венди и генерал Криптон отправляются к «вредителям» - тем, кто спит по утрам, а ночью разоряет близлежащие ульи, чтобы договориться о цене похищения и последующего «исчезновения» королевы. Доминик, конечно, справляется со своей ролью, между ним и королевой Марго пробегает искра. Но дальше правительница исчезает, а Венди обвиняет во всем Доминика и хочет отдать его на съедение местному вампиру - ночной летучей мыши, которая каждую ночь патрулирует окрестности и наводит ужас на всех, кто не спит. Захватив власть, оса Венди жестоко измывается над пчелами: вводит комендантский час и новую квоту на мед, приводит в город трутней и готовится к масштабному балу-маскараду в свою честь. Доминик и горстка отверженных, в свою очередь, разрабатывают план по спасению королевы и возвращению ей законного места в улье.
Мультфильм начинается с аранжировки на любимейшую композицию «La vie en rose», которую исполняли, кажется, уже все мировые звезды, но главной все равно остается Эдит Пиаф. И эта же песня служит прологом истории, даря зрителям «Тайной жизни насекомых» правильное настроение и отношение к персонажам. Не все здесь узнаются, все-таки это сказка, и у создателей хватило идей и умений использовать как действительно существующих, так и попросту придуманных для проекта существ. Французы наловчились снимать действительно сильную конкурентную анимацию: «Маленький принц», «Монстр в Париже». Формула успеха проста, ведь главное для них – дети. Взрослым, конечно, здесь тоже есть что посмотреть и послушать, но в остальном это не самые сложные сюжеты с неплохой анимацией, душевной музыкой и забавными диалогами. Не забывают создатели и о том, что детей не стоит грузить, поэтому «Тайная жизнь насекомых» идет немногим больше часа, а большинство героев получились настолько «плюшевыми», что игрушки по мультфильму будут разлетаться, как горячие пирожки.
Но хорошо то, что хорошо заканчивается. «Тайная жизнь насекомых» оказалась действительно достойным и удачным семейным проектом. Это совершеннейшая отдушина от наших мультипликаторов, которые просто заполонили новогодний прокат своими историями. Французская сказка охотно переплетается с советскими мультфильмами и авторами, такими как «Баранкин, будь человеком!» или «Путешествие муравьишки» - морализаторство в них есть, но оно так хорошо запрятано, что считывается совершенно ненавязчиво. И, в отличие от недавних «Фердинанда» и «Тайны Коко», не учит и не пугает малышню такими вещами, как День мертвых, коррида и живодерня. А с легкостью рассказывает о том, кто живет в садах, на заднем дворе и в парках, чтобы детям и взрослым было интереснее там прогуливаться или знакомиться с этим миром на каникулах, когда они могут оказаться в гостях у дальних родственников, живущих в своих пригородных домах, или просто ближе к природе.
Дмитрий Бортников
В российском прокате с 7 января 2018 года
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