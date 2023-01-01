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Призрачная нить Призрачная нить
Киноафиша Фильмы Призрачная нить Призрачная нить, 2017: актеры и роли
Phantom Thread Призрачная нить 2017 / США
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Призрачная нить, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Томас Андерсон Пол Томас Андерсон Paul Thomas Anderson
В ролях
Дэниел Дэй-Льюис Дэниел Дэй-Льюис Daniel Day-Lewis Лесли Мэнвилл Лесли Мэнвилл Lesley Manville Камилла Разерфорд Камилла Разерфорд Camilla Rutherford Вики Крипс Вики Крипс Vicky Krieps Бернард Коллако Бернард Коллако Bernard Collaco Ричард Грэхэм Ричард Грэхэм Richard Graham Джейн Перри Джейн Перри Jane Perry Ингрид Шрэм Ингрид Шрэм Ingrid Sophie Schram
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