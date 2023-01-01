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Призрачная нить Призрачная нить
Киноафиша Фильмы Призрачная нить Награды и номинации фильма Призрачная нить
Phantom Thread Призрачная нить 2017 / США
7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Награды и номинации фильма Призрачная нить

Вся информация о фильме
BAFTA 2018 BAFTA 2018
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Оскар 2018 Оскар 2018
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Золотой глобус 2018 Золотой глобус 2018
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
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