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Призрачная нить
Награды и номинации фильма Призрачная нить
Phantom Thread
Призрачная нить
2017 / США
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7.1
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Награды и номинации фильма Призрачная нить
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BAFTA 2018
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Оскар 2018
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
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