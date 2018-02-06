«Призрачная нить»: Рецензия Киноафиши

Крепко сшиты

Рейнольдс Вудкок (Дэниэл Дэй-Льюис) эксцентричный кутюрье. Он широко известен в послевоенной Англии. Самые богатые и влиятельные модницы выстраиваются в очередь, чтобы маэстро создал для них изысканные платья, в которых они смогли бы блеснуть на светском рауте. Вудкок живет под одной крышей с сестрой Сирил (Лесли Мэнвилл). Она управляет их Домом мод и тщательно следит за тем, чтобы каждое повеление брата выполнялось неукоснительно. Любая мелочь может потревожить его и испортить настроение на целый день, а вместе тем лишить сил творить. Сирил с легкостью избавляется от любовницы брата, наскучившей ему красотки, и спокойно относится к появлению в его жизни очередной пассии ‒ Альмы (Вики Крипс). Строгая сестра, привыкшая к тому, что занимает место номер один в доме Рейнольдса, увидела в его новом увлечении всего лишь еще одну игрушку. Но Альма не стала довольствоваться ролью бесправной куклы и начала борьбу за место под солнцем.

Кадр из фильма «Призрачная нить»

Рейнольдс Вудкок полностью погружен в свою профессию, и все, что не связано с миром моды, вызывает у него не самую приятную реакцию. «Призрачная нить» всматривается в его повадки, и перед зрителем предстают сцены из жизни очередного гения. Ввиду признанного величия Вудкока ему «позволено» диктовать свои порядки и пренебрежительно относиться к окружающим. Идея эта, конечно, сомнительна, но ее вариации часто о себе напоминают в спорах и кинолентах о гениях, вошедших в мировую историю. Видимо, обойти ее в фильме про пусть и выдуманного модельера не представилось возможным.

Кадр из фильма «Призрачная нить»

С поразительной холодностью Вудкока к надоевшим музам поначалу никто не собирается бороться. Наоборот, ее усиленно культивирует сестра кутюрье, словно паучиха, невидимыми нитями привязывая к себе брата. Таким образом, в фильме Пола Томаса Андерсона гений попадает в сети зависимости от чужой воли. И лента, в которой ткани и кружева играют не маловажную роль, игриво намекает на то, что в ее гардеробе, кроме дорогущих костюмов, есть еще пара-тройка скелетов. «Призрачная нить» поразит, и не единожды, нетривиальным поворотом сюжета и изменениями в интонациях. Картина играет с насыщенностью тонов и текстурами и с легкостью сбрасывает приевшуюся оболочку, чтобы насладиться чувственностью затеянной на экране игры двух любовников и женщины, отчаянно пытающейся отстоять свою власть над мужчиной.

Кадр из фильма «Призрачная нить»

При этом «Призрачная нить» едва ли не изводит пафосом затянувшегося начала. Фильм с издевкой смакует жизнь по расписанию и возгласы публики, зачарованной талантом Рейнольдса. Картина поначалу работает на усиление ощущения безжизненности, фальши и духоты. Рейнольдс и Сирил слишком долго жили в мире, где себя надо прятать от чужих глаз и стараться четко соответствовать выбранным ролям. В фильме эта реальность выхолащивается, теряет лоск и становится похожа на плохо разыгранную пьеску под раздражающие своей навязчивостью мелодии. В начале киноленты Пол Томас Андерсон делает все, чтобы зритель с нетерпением ждал глотка свежего воздуха, энергии жизни и искренности. Так режиссер дотошно создает фон для последующих событий. «Призрачная нить» с появлением Альмы в кадре не скатывается до слащавых стандартных историй любви. В фильме нет сахара и дешевых истерик капризных влюбленных, хотя Пол Томас Андерсон посмеивается над узнаваемыми клише и указывает в сторону бездны, где роятся романтические комедии. Вместе с тем «Призрачная нить» не лишена и мистической составляющей – элегантной и ненавязчивой, аккуратно вшитой в ткань киноленты.

Кадр из фильма «Призрачная нить»

Фильм играет со своим зрителем, как главные герои картины играют друг с другом, и незаметно обвивает следящего за Рейнольдсом и его женщинами крепкой нитью, освободиться от которой, не так-то просто. «Призрачная нить» прячет в метрах изысканных тканей мотивы, навеянные психоанализом, мистику, претендующую стать обыденностью, и власть, сокрытую в потакании чужим слабостям и капризам.

Елена Громова

В российском прокате с 15 февраля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Призрачная нить»