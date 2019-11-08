Наша рецензия

Ричард (Джонни Депп) – преподаватель английского в престижном университете. Его вроде бы успешная жизнь прерывается жестоким диагнозом – у него рак и он умрёт в течение полугода. Переводческие креативы редко идут на пользу, но «The Professor» переименованный в «Во всё тяжкое» – пример явно ошибочного нейминга. С сериалом Винса Гиллигана фильм Уэйна Робертса объединяет только преподавательская деятельность главного героя и терминальность…