Ричард (Джонни Депп) – преподаватель английского в престижном университете. Его вроде бы успешная жизнь прерывается жестоким диагнозом – у него рак и он умрёт в течение полугода. Переводческие креативы редко идут на пользу, но «The Professor» переименованный в «Во всё тяжкое» – пример явно ошибочного нейминга. С сериалом Винса Гиллигана фильм Уэйна Робертса объединяет только преподавательская деятельность главного героя и терминальность…
Ожидала большего
О чем же фильм? О любви к жизни ,нет,не так ..О жизни на полную катушку ,чтобы не было мучительно больно ..Как можно рушить шаблоны ,жить так ,как подсказывает интуиция :ярко ,в ладу со своими эмоциями, ощущениями ,доверием к жизни ,..Но у героя это получается ,в силу обстоятельств ,дерзко, с вызовом ,с войной, на щите и с мечом ..И для меня вот в чем вопрос :неужели, чтобы так жить ,надо обязательно заболеть и знать свой конец ? Вот так решая дела, смело дружить ,смело вершить судьбы ,принимать близких ,отвергать все ненужное ,так мешающее идти дальше,поддерживать и дарить свою любовь..
Меня спросили, чтобы я делала в такой ситуации?) А, наверное, так же, только без алкоголя ..Впрочем, почему не сделать то ,в чем себя ограничиваешь ?Прямо сейчас))..
Однозначно внесу в свою коллекцию и пересмотрю.
p.s.смотрела в Пионере на языке оригинала с субтитрами-это ярче...
Хорошего просмотра)
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