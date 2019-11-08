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Во всё тяжкое Во всё тяжкое
Киноафиша Фильмы Во всё тяжкое Отзывы о фильме «Во всё тяжкое»
The Professor Во всё тяжкое 2018 / США
7.1 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Во всё тяжкое»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Ричард (Джонни Депп) – преподаватель английского в престижном университете. Его вроде бы успешная жизнь прерывается жестоким диагнозом – у него рак и он умрёт в течение полугода. Переводческие креативы редко идут на пользу, но «The Professor»  переименованный в «Во всё тяжкое» – пример явно ошибочного нейминга. С сериалом Винса Гиллигана фильм Уэйна Робертса объединяет только преподавательская деятельность главного героя и терминальность…

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Nuria_21 8 ноября 2019, 12:27
Оценка
Фильм окончен((( ну да, главный герой болен раком, пытается «оторваться», а дальше..... ?!
Ожидала большего
8 ноября 2019, 12:27 Ответить
Nuria_21 8 ноября 2019, 12:28
в ответ на сообщение Nuria_21 от 8 ноября 2019, 12:27
Оценка
*Фильм не окончен хотела написать
8 ноября 2019, 12:28 Ответить
Александр Шибанов 8 ноября 2019, 20:59
Оценка
Замечательный фильм, кстати, без пошлости и голых тел. Всем рекомендую.
8 ноября 2019, 20:59 Ответить
yvd163 9 ноября 2019, 20:17
Оценка
👍классная игра...нужно продолжение🤷‍♂️
9 ноября 2019, 20:17 Ответить
игор полищук 11 ноября 2019, 06:12
Оценка
Отличный фильм. Есть моменты посмеяться, есть где прольётся слеза. Прекрасная роль Джони Депа
11 ноября 2019, 06:12 Ответить
Ира Бурчик 12 ноября 2019, 13:00
Оценка
Ужасный и скучный!
12 ноября 2019, 13:00 Ответить
K.Ira 12 ноября 2019, 18:01
Итак ,утро рабочего вторника началось с нескольких часов работы и просмотра «Во все тяжкое “ с небезизвестным Джонни Деппом в главной роли. С первых минут фильма ясно ,что у режиссёра с юмором все в порядке, и с чёрным юмором тоже ..Эта гремучая смесь мне очень близка.
О чем же фильм? О любви к жизни ,нет,не так ..О жизни на полную катушку ,чтобы не было мучительно больно ..Как можно рушить шаблоны ,жить так ,как подсказывает интуиция :ярко ,в ладу со своими эмоциями, ощущениями ,доверием к жизни ,..Но у героя это получается ,в силу обстоятельств ,дерзко, с вызовом ,с войной, на щите и с мечом ..И для меня вот в чем вопрос :неужели, чтобы так жить ,надо обязательно заболеть и знать свой конец ? Вот так решая дела, смело дружить ,смело вершить судьбы ,принимать близких ,отвергать все ненужное ,так мешающее идти дальше,поддерживать и дарить свою любовь..
Меня спросили, чтобы я делала в такой ситуации?) А, наверное, так же, только без алкоголя ..Впрочем, почему не сделать то ,в чем себя ограничиваешь ?Прямо сейчас))..
Однозначно внесу в свою коллекцию и пересмотрю.
p.s.смотрела в Пионере на языке оригинала с субтитрами-это ярче...
Хорошего просмотра)
12 ноября 2019, 18:01 Ответить
Юлия Шкляева 13 ноября 2019, 14:16
Оценка
Ужасный фильм, конец вообще не понятный! Не моветую ни кому !
13 ноября 2019, 14:16 Ответить
Алексей Прокудин 16 ноября 2019, 13:59
Здравствуйте, можно номер телефона ваш
16 ноября 2019, 13:59 Ответить
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