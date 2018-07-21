«Жаркие летние ночи»: Рецензия Киноафиши
В прокат выходит дебютный фильм постановщика Элайджи Байнума «Жаркие летние ночи» в главной роли с Тимоти Шаламе. Сюжет переносит зрителей в 1991 год на полуостров Кейп-Код. Дэниэл (Тимоти Шаламе) приезжает сюда после окончания школы к тёте на время летних каникул. Он безуспешно пытается вписаться в окружающие его тусовки, пока однажды не встречает местного хулигана Хантера Строберри (Алекс Роу), о деяниях которого обитатели полуострова уже успели сложить легенды. Дэниэл уговаривает нового приятеля взять его в партнёры – Хантер снабжает травкой практически всё население Кейп-Кода. В то же время он влюбляется в самую красивую и популярную девушку в округе – Маккейлу (Майка Монро) – но им приходится скрывать свои отношения, иначе у Дэниэла будут большие неприятности.
В самом начале мы узнаём, что события картины случились на самом деле. Однако стоит отметить, что это не реальная история. Во время учёбы в колледже Элайджа Байнум наблюдал за историей взлёта и падения двух совершенно не похожих друг на друга приятелей, которые торговали наркотиками. Он также нередко бывал на Кейп-Коде и проникся атмосферой этого города настолько сильно, что свой первый фильм посвятил именно ему и его жителям. Изначально Байнум не должен был стать постановщиком проекта по своему сценарию, но в итоге осознал, что его видение этой истории не сможет реализовать на экране никто другой, и это дерзкое решение оказалось весьма удачным, потому что «Жаркие летние ночи» – один из самых ярких дебютов последнего времени.
Повествование в фильме ведётся от лица случайного мальчика, который наблюдает за всем происходящим из окна своего невинного мира. Вместе с ним мы словно подглядываем за героями: иногда пристально, иногда обрывками, а иногда и упуская что-то. Благодаря этому в картине создаётся лёгкий эффект недосказанности, но вместе с тем она приобретает куда более чувственный, основанный на ощущениях, характер. Мы наблюдаем, как ещё вчерашний подросток сталкивается с проблемой поиска своего места в этом мире и готовится стать взрослым, не всегда принимая самые удачные решения. Его поступки непредсказуемы, его жизнь динамична, он отчасти потерян, но всё равно продолжает движение.
Тимоти Шаламе не выходит за рамки амплуа с трудом понимающего происходящее, но кидающегося в него с головой юнца, в котором его привыкли видеть зрители, однако он смотрится в нём настолько естественно, что никого другого невозможно представить в этой роли. На контрасте с ним выступает Алекс Роу – словно Джеймс Дин захватывающий пространство и воплощающий на экране образ не самого однозначного на первый взгляд персонажа. За брутальной и сильной оболочкой прячется множество шрамов, которые порой он не способен скрывать. То же самое касается и Майки Монро, которая прикрывает свою уязвимость за дерзким и раскованным поведением. Актёрский состав, пожалуй, одна из самых сильных сторон фильма, что относится не только к исполнителям главных ролей, но и второстепенных, в числе которых Эмори Коэн и Уильям Фихтнер.
Другим достоинством «Жарких летних ночей» является его визуальная сторона, уносящая в эпоху 90-х, однако не зацикливающаяся на них, а создающая необходимый для подобной истории фон. Аркадные автоматы, второй «Терминатор», яркая одежда, кольца в ушах, отсутствие смартфонов и характерная музыка – этого достаточно, чтобы воссоздать на экране волшебную атмосферу конца прошлого века. Байнум не боится помпезности, крупных планов и мощных безумных сцен, которые врезаются в память. Он рискнул поднять непростые темы и вдохнуть в них свежести, избежав излишнего драматизма и показав жизнь такой, какая она есть, – спонтанной, взрывной, непредсказуемой, переменчивой и, главное, остающейся в памяти очередным сожалением о том, чего уже никогда не вернуть.
Олеся Трошина
В российском прокате со 2 августа 2018 года
Расписание и покупка билетов на фильм «Жаркие летние ночи»