«Жаркие летние ночи»: Рецензия Киноафиши

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В прокат выходит дебютный фильм постановщика Элайджи Байнума «Жаркие летние ночи» в главной роли с Тимоти Шаламе. Сюжет переносит зрителей в 1991 год на полуостров Кейп-Код. Дэниэл (Тимоти Шаламе) приезжает сюда после окончания школы к тёте на время летних каникул. Он безуспешно пытается вписаться в окружающие его тусовки, пока однажды не встречает местного хулигана Хантера Строберри (Алекс Роу), о деяниях которого обитатели полуострова уже успели сложить легенды. Дэниэл уговаривает нового приятеля взять его в партнёры – Хантер снабжает травкой практически всё население Кейп-Кода. В то же время он влюбляется в самую красивую и популярную девушку в округе – Маккейлу (Майка Монро) – но им приходится скрывать свои отношения, иначе у Дэниэла будут большие неприятности.

Кадр из фильма «Жаркие летние ночи»

В самом начале мы узнаём, что события картины случились на самом деле. Однако стоит отметить, что это не реальная история. Во время учёбы в колледже Элайджа Байнум наблюдал за историей взлёта и падения двух совершенно не похожих друг на друга приятелей, которые торговали наркотиками. Он также нередко бывал на Кейп-Коде и проникся атмосферой этого города настолько сильно, что свой первый фильм посвятил именно ему и его жителям. Изначально Байнум не должен был стать постановщиком проекта по своему сценарию, но в итоге осознал, что его видение этой истории не сможет реализовать на экране никто другой, и это дерзкое решение оказалось весьма удачным, потому что «Жаркие летние ночи» – один из самых ярких дебютов последнего времени.

Кадр из фильма «Жаркие летние ночи»

Повествование в фильме ведётся от лица случайного мальчика, который наблюдает за всем происходящим из окна своего невинного мира. Вместе с ним мы словно подглядываем за героями: иногда пристально, иногда обрывками, а иногда и упуская что-то. Благодаря этому в картине создаётся лёгкий эффект недосказанности, но вместе с тем она приобретает куда более чувственный, основанный на ощущениях, характер. Мы наблюдаем, как ещё вчерашний подросток сталкивается с проблемой поиска своего места в этом мире и готовится стать взрослым, не всегда принимая самые удачные решения. Его поступки непредсказуемы, его жизнь динамична, он отчасти потерян, но всё равно продолжает движение.

Кадр из фильма «Жаркие летние ночи»

Тимоти Шаламе не выходит за рамки амплуа с трудом понимающего происходящее, но кидающегося в него с головой юнца, в котором его привыкли видеть зрители, однако он смотрится в нём настолько естественно, что никого другого невозможно представить в этой роли. На контрасте с ним выступает Алекс Роу – словно Джеймс Дин захватывающий пространство и воплощающий на экране образ не самого однозначного на первый взгляд персонажа. За брутальной и сильной оболочкой прячется множество шрамов, которые порой он не способен скрывать. То же самое касается и Майки Монро, которая прикрывает свою уязвимость за дерзким и раскованным поведением. Актёрский состав, пожалуй, одна из самых сильных сторон фильма, что относится не только к исполнителям главных ролей, но и второстепенных, в числе которых Эмори Коэн и Уильям Фихтнер.

Кадр из фильма «Жаркие летние ночи»

Другим достоинством «Жарких летних ночей» является его визуальная сторона, уносящая в эпоху 90-х, однако не зацикливающаяся на них, а создающая необходимый для подобной истории фон. Аркадные автоматы, второй «Терминатор», яркая одежда, кольца в ушах, отсутствие смартфонов и характерная музыка – этого достаточно, чтобы воссоздать на экране волшебную атмосферу конца прошлого века. Байнум не боится помпезности, крупных планов и мощных безумных сцен, которые врезаются в память. Он рискнул поднять непростые темы и вдохнуть в них свежести, избежав излишнего драматизма и показав жизнь такой, какая она есть, – спонтанной, взрывной, непредсказуемой, переменчивой и, главное, остающейся в памяти очередным сожалением о том, чего уже никогда не вернуть.

Кадр из фильма «Жаркие летние ночи»

Олеся Трошина

В российском прокате со 2 августа 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Жаркие летние ночи»