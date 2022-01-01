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Масахару Фукуяма

Masaharu Fukuyama
Масахару Фукуяма
Масахару Фукуяма Masaharu Fukuyama
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Дата рождения
6 февраля 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Композитор
Биография Масахару Фукуямы

Родился 6 февраля 1969 года. Нагасаки, Япония.

Фильмография Масахару Фукуямы
Третье убийство
Третье убийство
драма, детектив 2017, Япония
6.0
Сын в отца
Сын в отца
драма 2013, Япония
7.0
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