Наша рецензия

Произошло жестокое убийство. Хотя злодей Мисуми схвачен и даже признает свою вину, а потом многократно меняет свои показания, ему, по закону, предоставляется адвокат. Им становится Сигэмори и его команда, которые по какой-то неведомой причине верят несчастному, который пытается всеми силами избежать смертной казни. Адвокат так проникается подозреваемым, что параллельно с разработкой разного рода схем для объяснения всего что произошло, еще общается с людьми из прошлого Мисусми. Ведь основным…