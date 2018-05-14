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Третье убийство Третье убийство
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Sandome no satsujin Третье убийство 2017 / Япония
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Третье убийство»

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Произошло жестокое убийство. Хотя злодей Мисуми схвачен и даже признает свою вину, а потом многократно меняет свои показания, ему, по закону, предоставляется адвокат. Им становится Сигэмори и его команда, которые по какой-то неведомой причине верят несчастному, который пытается всеми силами избежать смертной казни. Адвокат так проникается подозреваемым, что параллельно с разработкой разного рода схем для объяснения всего что произошло, еще общается с людьми из прошлого Мисусми. Ведь основным…

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zeneral 14 мая 2018, 15:40
На русском ?
14 мая 2018, 15:40 Ответить
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