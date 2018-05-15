«Третье убийство»: Рецензия Киноафиши
Произошло жестокое убийство. Хотя злодей Мисуми схвачен и даже признает свою вину, а потом многократно меняет свои показания, ему, по закону, предоставляется адвокат. Им становится Сигэмори и его команда, которые по какой-то неведомой причине верят несчастному, который пытается всеми силами избежать смертной казни. Адвокат так проникается подозреваемым, что параллельно с разработкой разного рода схем для объяснения всего что произошло, еще общается с людьми из прошлого Мисусми. Ведь основным давлением на суд является то, что возможный убийца уже совершал подобное деяние и, по их мнению, скорее всего просто еще раз сорвался.
Каннский любимчик – режиссер Хирокадзу Корээда («Сын в отца», «После бури») – написал и снял, казалось бы, очень простую историю и растянул ее на приличные два часа. Но при просмотре «Третье убийство» становится своеобразной ловушкой. В которую, уж если зритель попался и начал следить за работой Сигэмори и длинными монологами Мисуми, то уже вряд ли уйдет до начала финальных титров. Благодаря оператору Микия Такимото, постоянно работающему с Корээда, всей этой историей легко проникнуться. А еще у них получилось так снять японцев, что в них не путаешься. Создатели постепенно выстраивают свою историю, постоянно подогревают интерес и диаметрально меняют отношения зрителей к героям. Которые, то верят, то не верят подсудимому. Европейский композитор Людовико Эйнауди («1+1», «Самба») написал проникновенную и легко западающую публике в душу музыку, способную растопить зрительские сердца и проникнуться судьбой Мисуми.
Главными действующими лицами «Третьего убийства» стали звезды японского кино – Масахару Фукуяма («Подозреваемый Икс», «Летняя формула») и Кодзи Якусе («Вавилон», «Мемуары гейши»). Их дуэт – основа всей картины. Вместе они проходят длинный путь, который приводит их и кинопублику к финалу, где режиссер-сценарист Хирокадзу Корээда разговаривает с собравшимися у киноэкрана о вечных историях маленького человека и общества. Все здесь серо, как любит писать наш фантаст Сергей Лукьяненко. Похожие махинации проделал Энг Ли со своей «Жизнью Пи», ведь в какой-то момент зрители уже совершенно не понимают, где реальность, а где выдумка. Самостоятельно придумывают свою правду и пытаются осознать законы, по которым живут герои проекта.
Участник Венецианского фестиваля прошлого года – картина «Третье убийство» – это необычный взгляд на судебный процесс, на привычные для японцев и плохо изученные европейцами вопросы веры, на человечность и современные реалии, когда мало уже кто привык говорить правду и жить одной лишь ей. Двухчасовой фильм условно разбит на акты, где у каждого героя есть своя миссия. Одни пытаются запутать процесс, другие всеми силами пытаются найти правду, чтобы спасти хотя бы одну человеческую жизнь. «Третье убийство» это, возможно, перезагрузка всего судебного киножанра с попыткой посмотреть на стандартную историю иначе, показать «заезженность» всех ходов как под киномикроскопом. В финале зрителям самим придется решить, кто же все-таки виноват в убийстве, и как с этим жить главным героям. И главное здесь, что «Третье убийство» не является сугубо японской историей, она так снята и рассказана, что будет понятна любому.
Дмитрий Бортников
В российском прокате с 17 мая 2018 года
Расписание и покупка билетов на фильм «Третье убийство»