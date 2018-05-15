«Третье убийство»: Рецензия Киноафиши

Здесь никто не скажет вам правды

Произошло жестокое убийство. Хотя злодей Мисуми схвачен и даже признает свою вину, а потом многократно меняет свои показания, ему, по закону, предоставляется адвокат. Им становится Сигэмори и его команда, которые по какой-то неведомой причине верят несчастному, который пытается всеми силами избежать смертной казни. Адвокат так проникается подозреваемым, что параллельно с разработкой разного рода схем для объяснения всего что произошло, еще общается с людьми из прошлого Мисусми. Ведь основным давлением на суд является то, что возможный убийца уже совершал подобное деяние и, по их мнению, скорее всего просто еще раз сорвался.

Кадр из фильма «Третье убийство»

Каннский любимчик – режиссер Хирокадзу Корээда («Сын в отца», «После бури») – написал и снял, казалось бы, очень простую историю и растянул ее на приличные два часа. Но при просмотре «Третье убийство» становится своеобразной ловушкой. В которую, уж если зритель попался и начал следить за работой Сигэмори и длинными монологами Мисуми, то уже вряд ли уйдет до начала финальных титров. Благодаря оператору Микия Такимото, постоянно работающему с Корээда, всей этой историей легко проникнуться. А еще у них получилось так снять японцев, что в них не путаешься. Создатели постепенно выстраивают свою историю, постоянно подогревают интерес и диаметрально меняют отношения зрителей к героям. Которые, то верят, то не верят подсудимому. Европейский композитор Людовико Эйнауди («1+1», «Самба») написал проникновенную и легко западающую публике в душу музыку, способную растопить зрительские сердца и проникнуться судьбой Мисуми.

Кадр из фильма «Третье убийство»

Главными действующими лицами «Третьего убийства» стали звезды японского кино – Масахару Фукуяма («Подозреваемый Икс», «Летняя формула») и Кодзи Якусе («Вавилон», «Мемуары гейши»). Их дуэт – основа всей картины. Вместе они проходят длинный путь, который приводит их и кинопублику к финалу, где режиссер-сценарист Хирокадзу Корээда разговаривает с собравшимися у киноэкрана о вечных историях маленького человека и общества. Все здесь серо, как любит писать наш фантаст Сергей Лукьяненко. Похожие махинации проделал Энг Ли со своей «Жизнью Пи», ведь в какой-то момент зрители уже совершенно не понимают, где реальность, а где выдумка. Самостоятельно придумывают свою правду и пытаются осознать законы, по которым живут герои проекта.

Кадр из фильма «Третье убийство»

Участник Венецианского фестиваля прошлого года – картина «Третье убийство» – это необычный взгляд на судебный процесс, на привычные для японцев и плохо изученные европейцами вопросы веры, на человечность и современные реалии, когда мало уже кто привык говорить правду и жить одной лишь ей. Двухчасовой фильм условно разбит на акты, где у каждого героя есть своя миссия. Одни пытаются запутать процесс, другие всеми силами пытаются найти правду, чтобы спасти хотя бы одну человеческую жизнь. «Третье убийство» это, возможно, перезагрузка всего судебного киножанра с попыткой посмотреть на стандартную историю иначе, показать «заезженность» всех ходов как под киномикроскопом. В финале зрителям самим придется решить, кто же все-таки виноват в убийстве, и как с этим жить главным героям. И главное здесь, что «Третье убийство» не является сугубо японской историей, она так снята и рассказана, что будет понятна любому.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 17 мая 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Третье убийство»