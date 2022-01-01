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Кодзи Якусе

Koji Yakusho
Кодзи Якусе
Кодзи Якусе Koji Yakusho
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Дата рождения
1 января 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Кодзи Якусё

Родился 1 января 1956 года. Исахая, Япония.

Фильмография Кодзи Якусё
Красавица и дракон
Красавица и дракон
приключения, анимация, драма 2021, Япония
8.0
Под открытым небом
Под открытым небом
криминал 2020, Япония
7.0
Третье убийство
Третье убийство
драма, детектив 2017, Япония
6.0
О, Люси!
О, Люси!
драма, комедия 2017, США / Япония
6.0
Харакири 3D
Харакири 3D
драма 2011, Япония
6.0
Атака на Перл Харбор
Атака на Перл Харбор
военный, биография, драма 2011, Япония
6.0
13 убийц
13 убийц
боевик, приключения, драма 2010, Япония / Великобритания
7.0
Шелк
Шелк
драма, мелодрама 2007, Канада / Франция / Италия / Великобритания / Япония
7.0
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