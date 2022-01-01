Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кодзи Якусе
Кодзи Якусе
Koji Yakusho
О персоне
Фильмография
Кодзи Якусе
Koji Yakusho
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
1 января 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Кодзи Якусё
Родился 1 января 1956 года. Исахая, Япония.
Развернуть
Фильмография Кодзи Якусё
Красавица и дракон
приключения, анимация, драма
2021, Япония
8.0
Под открытым небом
криминал
2020, Япония
7.0
Третье убийство
драма, детектив
2017, Япония
6.0
О, Люси!
драма, комедия
2017, США / Япония
6.0
Харакири 3D
драма
2011, Япония
6.0
Атака на Перл Харбор
военный, биография, драма
2011, Япония
6.0
13 убийц
боевик, приключения, драма
2010, Япония / Великобритания
7.0
Шелк
драма, мелодрама
2007, Канада / Франция / Италия / Великобритания / Япония
7.0
Все фильмы
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России