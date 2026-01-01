Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Юки Саито
Yuki Saitô
Киноафиша
Персоны
Юки Саито
Юки Саито
Yuki Saitô
Дата рождения
10 сентября 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Рост
161 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Путешественник
Биография Юки Саито
Родилась 10 сентября 1966 года. Япония.
Развернуть
Популярные фильмы
7.0
За гранью прощания
(2024)
6.8
Скарлет
(2025)
6.7
Третье убийство
(2017)
Фильмография Юки Саито
6.8
Скарлет
Hateshinaki Scarlet
боевик, приключения, анимация
2025, Япония / США
Смотреть трейлер
Рецензия
7
За гранью прощания
мелодрама, дорама
2024, Япония
5.6
Пока смерть не разлучит нас
Matching
драма
2023, Япония
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.6
Инуясики
Inuyashiki
триллер, фантастика
2018, Япония
6.7
Третье убийство
Sandome no satsujin
драма, детектив
2017, Япония
Смотреть трейлер
Рецензия
Показать еще
Морковную ботву больше не выбрасываю и вам не советую: тащу на кухню и всю зиму радуюсь своей хитрости
Заваливших ОГЭ девятиклассников отправят на завод: в Минпросвещения уже приняли решение
С первыми холодами покупаю 5 л 9%-ного уксуса - и не мучаюсь, как городские: посоветовал дед из деревни - дома спокойно до весны
До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»
Лучшее лекарство от хандры: 6 трагикомедий братьев Макдона — получили высокие оценки и признание зрителей
Купер осваивает новые точки на карте Европы: 6 сезон «Эмили в Париже» станет последним — Netflix уже объявил дату премьеры
Этот актер отказался от Гэндальфа, Лектера и Дамблдора: тот редкий случай, когда карьера свернула не туда
«Налетай, торопись, в этом тесте живопись!»: ИИ превратил советские фильмы в картины - угадаете 5 из 5?
Нашли 5 аниме-замен «Закулисью реальности»: смело включайте, все серии мрачных сериалов уже вышли
Что мне снег, что мне зной... когда тест всегда со мной: угадаете 6 фильмов СССР по кадру с героями под зонтом?
«Завет» скатился до 6,4, но Скотт снимет ещё один приквел «Чужого»: «Это будет как бомба»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить