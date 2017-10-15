Скифский агнец, 2017

Маленький приморский городок Уобука медленно, но верно ветшает, да и населения в этом отрезанном от «цивилизации» месте не прибавляется. Появление сразу шестерых новых обитателей, двух женщин и четырех мужчин, должно помочь городу обрести второе дыхание. Тем более, каждый из новоприбывших — интересная личность, владеющая нужной обществу профессией. Загвоздка в том, что гости с большой земли попали в Уобуку не по своей воле, все они — часть секретной правительственной программы по «акклиматизации» преступников, а их появление совпадает с находкой в бухте мертвого тела. Случайно ли? Необычный и захватывающий проект сделан с фирменной японской странностью: зрителя, привыкшего к чётким жанровым клише, «Скифский агнец» может приятно обескуражить. Тут обязательное для триллера напряжение мирно уживается не только с комедийными нотами, но и с подробно, в деталях воссозданным бытом. Реалистический фасад — и причудливая начинка: незабываемое сочетание. Основано на манге Тацухико Ямагами и Микио Игараси.