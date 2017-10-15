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Скифский агнец
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Hitsuji no ki

Скифский агнец, 2017

2017 / Япония
6.3 Оцените
11 голосов
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О фильме

Маленький приморский городок Уобука медленно, но верно ветшает, да и населения в этом отрезанном от «цивилизации» месте не прибавляется. Появление сразу шестерых новых обитателей, двух женщин и четырех мужчин, должно помочь городу обрести второе дыхание. Тем более, каждый из новоприбывших — интересная личность, владеющая нужной обществу профессией. Загвоздка в том, что гости с большой земли попали в Уобуку не по своей воле, все они — часть секретной правительственной программы по «акклиматизации» преступников, а их появление совпадает с находкой в бухте мертвого тела. Случайно ли? Необычный и захватывающий проект сделан с фирменной японской странностью: зрителя, привыкшего к чётким жанровым клише, «Скифский агнец» может приятно обескуражить. Тут обязательное для триллера напряжение мирно уживается не только с комедийными нотами, но и с подробно, в деталях воссозданным бытом. Реалистический фасад — и причудливая начинка: незабываемое сочетание. Основано на манге Тацухико Ямагами и Микио Игараси.

6.3 Оцените
11 голосов
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 15 октября 2017
Возраст 18+
Режиссер
Дайхати Есида
В ролях
Кадзуки Китамура
Микако Итикава
Мин Танака
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Скифский агнец 2 постера
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