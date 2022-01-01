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Исао Хасидзумэ
Исао Хасидзумэ
Isao Hashizume
О персоне
Фильмография
Исао Хасидзумэ
Isao Hashizume
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Дата рождения
17 сентября 1941
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Биография Исао Хасидзумэ
Родился 17 сентября 1941 года. Осака, Япония.
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Фильмография Исао Хасидзумэ
Третье убийство
драма, детектив
2017, Япония
6.0
После бури
драма
2016, Япония
7.0
Сказание о принцессе Кагуя
анимация, аниме
2013, Япония
8.0
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