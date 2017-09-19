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Диана Антосяк

Диана Антосяк
Диана Антосяк
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Биография Дианы Антосяк

Фильмография Дианы Антосяк
Детки напрокат
Детки напрокат
комедия 2017, Россия
5.0
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Юные актеры из фильма «Детки напрокат» получили спецприз на фестивале «Меридианы Тихого» Эрик Холявко-Гришин и Диана Антосяк, исполнившие главные роли в фильме «Детки напрокат», стали обладателями специального приза Юла Бриннера за дебют на Международном фестивале
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19 сентября 2017 12:07
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