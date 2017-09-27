«Детки напрокат»: Рецензия Киноафиши

Ты мне, я тебе

Папа Максима сам себе блогер, интернет канал занимает в его жизни больше места, чем собственный ребенок. Мама Венеры постоянно работает, а девочка мечтает найти отца, который постоянно в разъездах. Их пути сойдутся в кабинете у психолога, а закончится знакомство совершенно странным образом - им предложат поменяться детьми и, возможно, это поможет взрослым и детям лучше понять друг друга. Детское кино – редчайший жанр у нас в стране, ведь можно по пальцам одной руки пересчитать удачные проекты в современном российском кинематографе: «Хороший мальчик» да франшиза «Частное пионерское». Проекты, нашедшие дорогу к своему зрителю, остальные же, даже если и добираются куда-то, то в основном это фестивальные показы или совсем ограниченный прокат, в котором его потенциальная аудитория и найти не сможет.

Кадр из фильма «Детки напрокат»

Создатели фильма еще перед просмотром предупреждают, что их кино направлено и нравится в первую очередь зрителям самого младшего возраста. Отсюда и самый что ни на есть простейший и детский юмор, которого в «Детки напрокат» очень много, и много как удачных, так и неудачных шуток. Сюда же засунули и смешные ситуации для тех, кто постарше, и это правильно, но выглядит немного странновато, когда люди, разговаривающие о какашках и прочем, пытаются обсудить и темы зачатия. Благодаря заветам Тимура Бекмамбетову youtube, instagram и любительские ролики плотно вошли как в нашу жизнь, так и в кино. Герой Артема Ткаченко, папа главного героя, постоянно что-то снимает и общается со своими зрителями, а также пытается вести себя, как персонаж детской версии «Хардкора», и это обычно заканчивается очередной партией сотрясений и синяков.

Кадр из фильма «Детки напрокат»

«Детки напрокат» похожи на все сразу. У них не так много общего с советским кино, все-таки Татьяна Капитан, она же Таисия Игуменцова, – режиссер, выросший на голливудском кино и тщательно копирующий его в свои картины. Поэтому ее новая картина - скорее роуд-муви по поиску детей и настоящей любви, с разладом и финальным воссоединением, с обязательной встречей знакомых лиц, привет вам, Ян Цапник в малюсеньком камео, Алла Михеева, Владимир Епифанцев и Роман Курцын. Образы родителей достались бывшим супругам – Равшане Курковой и Артему Ткаченко, которые продолжают, правда, теперь только на экране, изображать привязанность и влюбленность друг к другу. Им очень идут их образы и обоих актеров хотелось бы почаще видеть в столь легких и веселых проектах. Нельзя не отметить и детей: дебютировавшую в кино Диану Антосяк и уже прошедшего огонь, медные трубы и все остальное Эрика Холявко-Гришина, от чьих работ много зависело и на чьих плечах создатели во многом смогли «выехать», их героям веришь, а значит, с поставленными перед ними задачами молодые актеры справились.

Кадр из фильма «Детки напрокат»

«Детки напрокат» страдают от того, что создатели, закончив картину, так и не определились с тем, кому и чего они хотели сказать. Проект постоянно качает из стороны в сторону, и если бы не актерский состав, саундтрек и забавные ситуации, которых немного, (но они очень дельно разбросаны по картине), то кино бы просто разваливалось на пару запоминающихся эпизодов, а остальное бы забывалось сразу при выходе зрителей из кинозалов. И пусть детское кино продолжает свою дорогу к зрителям, ведь были же у нас картины, на которых мы выросли, не всегда идеальные или доработанные, зато любимые и засмотренные, что называется, «до дыр». А пока кинематографисты ищут правильный путь к публике можно понабивать мозолей и посмотреть «Деток напрокат», слишком голливудолизированную картину, которую так и не смогли нормально русифицировать.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 7 декабря

Расписание и покупка билетов на фильм «Детки напрокат»