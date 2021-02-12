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Жауме Балагуэро
Жауме Балагуэро
Jaume Balagueró
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Жауме Балагуэро
Jaume Balagueró
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Дата рождения
2 ноября 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Жауме Балагуэро
Родился 2 ноября 1968 года. Лерида, Испания.
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Фильмография Жауме Балагуэро
Гениальное ограбление
триллер
2020, Испания
7.0
Муза смерти
триллер
2017, Испания
6.0
Репортаж: Апокалипсис
ужасы
2014, Испания
5.0
Крепкий сон
ужасы, триллер
2011, Испания
7.0
Хрупкость
триллер, ужасы
2005, Испания / Великобритания
6.0
Тьма
мистика, ужасы
2002, США / Испания
7.0
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12 февраля 2021 15:41
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