Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Плохое настроение
4.6
Киноафиша Фильмы Плохое настроение
4.6

Плохое настроение

, 2003
Mauvais esprit
Франция, Испания / комедия / 18+
Постер фильма Плохое настроение
4.6

О фильме

Судьба не баловала Симона Варио. Он вырос в детском доме. Слабое здоровье становится непреодалимым препятствием для прохождения конкурса архитекторов. Мечта жизни терпит еще один сокрушительный удар - босс Винсент Порель присваивает авторство сторительного проекта Симона... После безуспешной попытки отстоять свои права, Симон попадает под машину все того же Пореля.Умирает.. и воскресает в теле его сына, чтобы отомстить за себя.

В ролях

Мишель Мюллер
Мишель Мюллер
Simon Variot
Мария Паком
Тьерри Лермитт
Тьерри Лермитт
Vincent Porel
Офелия Винтер
Chrystèle Porel
Жан-Мари Винлин
Docteur Edouard
Debora Khan
Hôtesse Bureau Porel #1
France Bargain
Hôtesse Bureau Porel #2
Клементин Селарье
Клементин Селарье
Béatrice Copy
Espérance Pham Thai Lan
La traductrice
Roger To Thanh Hien
Nguyen Van Tam
Таис Алессандрин
Petite Fille
Режиссер Патрик Алессандрен
Сценарист Лорен Шушан, Патрик Алессандрен
Композитор Лои Дюри, Кристоф Минк
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Испания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 5 ноября 2003
Дата выхода
5 ноября 2003 Франция
Сборы в мире $8 516 629
Производство Les Productions du 3ème Etage, Mate Producciones S.A., Vertigo
Другие названия
Mauvais esprit, Bastardo dentro, Cine este fiul meu?, Der kleine Scheisser, Espírito do Mal, Mala leche, Malvado Espírito, Mean Spirit, Pelenkás bajkeverő, Zly duch, Плохое настроение, 赤ちゃんの逆襲, 人細鬼壞, Satánek, 人细鬼坏

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 13 декабря 2023

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Плохое настроение

Муза смерти
Муза смерти триллер
2017, Испания
5.0
13-й район: Ультиматум
13-й район: Ультиматум боевик, фантастика, криминал
2009, Франция
6.0
Тайная жизнь слов
Тайная жизнь слов драма
2005, Испания
7.0
15 августа
15 августа комедия
2001, Франция
5.0
Набережная Орсе
Набережная Орсе комедия
2013, Франция
6.0
Плюшевый синдром
Плюшевый синдром комедия
2005, Франция
5.0
Счастливой пенсии! 2
Счастливой пенсии! 2 комедия
2022, Франция
4.0
Мужчины на грани нервного срыва
Мужчины на грани нервного срыва комедия
2022, Франция / Бельгия
4.0
Неуправляемый
Неуправляемый комедия
2006, Франция
3.0
Откройте, полиция!
Откройте, полиция! комедия
1984, Франция
7.0
Откройте, полиция 3
Откройте, полиция 3 комедия
2004, Франция
6.0
Всё включено
Всё включено комедия
2021, Франция / Бельгия
3.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Тяжеленный диван в гостиной – уже антитренд: хозяйки со вкусом выбирают другую модель (выигрывает по 3-м причинам)
Подглядела, что иностранцы кладут вместо дверного коврика: сделала так же – теперь дома чистота
Клею лист бумаги к унитазу все лето и радуюсь: гениальный лайфхак, который сильно упрощает уборку в туалете
Считал себя знатоком советских комедий, но открыл этот тест и опозорился: заслужите арбуз, если ответите верно хотя б на 3/5 вопросов
По коням — у нас тест! Попробуйте угадать фильмы СССР по лошади в кадре — редкий зритель ответит на 6 из 6
«Ван-Пис» вышел ровно 29 лет назад, но сейчас его зовут «мусором»: фаны уже нашли 3 тайтла на замену
После «Охоты за Голлумом» Джексон продолжит охоту за Толкином: вместо фэнтези-эпика снимет мылодраму как у Шекспира
Шибрагиных заменили красоткой из Следкома – НТВ готовит женскую версию «Первого отдела»: «Влюбился с первых кадров»
Okko исполнилось 15 лет: зрители выбрали 5 лучших российских сериалов платформы — «"Лихие" в топе, а "Трассы" нет — это шутка?»
Прямо как в «Острове проклятых»: 3 запутанных фильма для тех, кто любит, когда финал переворачивает все с ног на голову
Годами «Собачье сердце» понимали неправильно: Бортко опроверг главное заблуждение россиян о фильме
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше