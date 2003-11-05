Судьба не баловала Симона Варио. Он вырос в детском доме. Слабое здоровье становится непреодалимым препятствием для прохождения конкурса архитекторов. Мечта жизни терпит еще один сокрушительный удар - босс Винсент Порель присваивает авторство сторительного проекта Симона... После безуспешной попытки отстоять свои права, Симон попадает под машину все того же Пореля.Умирает.. и воскресает в теле его сына, чтобы отомстить за себя.
ПроизводствоLes Productions du 3ème Etage, Mate Producciones S.A., Vertigo
Другие названия
Mauvais esprit, Bastardo dentro, Cine este fiul meu?, Der kleine Scheisser, Espírito do Mal, Mala leche, Malvado Espírito, Mean Spirit, Pelenkás bajkeverő, Zly duch, Плохое настроение, 赤ちゃんの逆襲, 人細鬼壞, Satánek, 人细鬼坏