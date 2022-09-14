Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пассажиры ночи"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Венера
Venus
Венера, 2022
2022 / Испания
Трейлер
7.1
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Жанр:
ужасы
Пойду
0
Не пойду
0
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
7.1
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
14 сентября 2022
Режиссер
Жауме Балагуэро
В ролях
Эстер Экспозито
Фернандо Валдивьесо
Все актеры и съемочная группа
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
12
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вышка
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / США, триллер
Красная Шапочка
Отзывы
2022, Россия, фэнтези, приключения, семейный
Три тысячи лет желаний
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Эра выживания
Написать отзыв
2022, Литва / Франция / Бельгия, приключения, драма, фантастика
Далекие близкие
Рецензия
Написать отзыв
2022, Россия, драма
Джиперс Криперс: Возрожденный
Рецензия
Отзывы
2021, США / Финляндия, ужасы, мистика, триллер
Решение уйти
Рецензия
Отзывы
2022, Корея, криминал, драма, мистика
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Календарь ма(й)я
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, детский, приключения
Чудовище
Написать отзыв
2022, США, ужасы, мистика, триллер
Мать моего сына
Написать отзыв
2022, Россия, триллер
Related video
Вторая Пугачева? 50-летняя Буланова огорошила признанием о пополнении в семье
Россиянам раскрыли глаза на оправдания Малахова: все к этому шло
Собчак огорошила пикантным признанием: «Сыну могло бы быть 18»
Новое ток-шоу не за горами? Правда о жизни родившей в 11 лет Вали Исаевой вызвала оторопь
«Ледниковый период» под угрозой срыва? Виновный назван
С Паулиной Андреевой не сравнить: бывшую Бондарчука подняли на смех
В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна
Астролог описал темную сторону Овнов: хватило всего 3 слов
Не со зла, а по привычке: эти 4 знака Зодиака всегда унижают других
Новый сезон без Ягудина? Что известно о новых ведущих «Ледникового периода»
Беды обходят стороной: эти 4 знака Зодиака под защитой высших сил
Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось