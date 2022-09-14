Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пассажиры ночи" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Венера Венера
Киноафиша Фильмы Венера
Venus

Венера, 2022

2022 / Испания
7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 14 сентября 2022
Режиссер
Жауме Балагуэро
Жауме Балагуэро
В ролях
Эстер Экспозито
Эстер Экспозито
Фернандо Валдивьесо
Фернандо Валдивьесо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Венера 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Красная Шапочка
Красная Шапочка
2022, Россия, фэнтези, приключения, семейный
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Эра выживания
Эра выживания
2022, Литва / Франция / Бельгия, приключения, драма, фантастика
Далекие близкие
Далекие близкие
2022, Россия, драма
Джиперс Криперс: Возрожденный
Джиперс Криперс: Возрожденный
2021, США / Финляндия, ужасы, мистика, триллер
Решение уйти
Решение уйти
2022, Корея, криминал, драма, мистика
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Календарь ма(й)я
Календарь ма(й)я
2022, Россия, детский, приключения
Чудовище
Чудовище
2022, США, ужасы, мистика, триллер
Мать моего сына
Мать моего сына
2022, Россия, триллер
Related video
Вторая Пугачева? 50-летняя Буланова огорошила признанием о пополнении в семье
Россиянам раскрыли глаза на оправдания Малахова: все к этому шло
Собчак огорошила пикантным признанием: «Сыну могло бы быть 18»
Новое ток-шоу не за горами? Правда о жизни родившей в 11 лет Вали Исаевой вызвала оторопь
«Ледниковый период» под угрозой срыва? Виновный назван
С Паулиной Андреевой не сравнить: бывшую Бондарчука подняли на смех
В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна
Астролог описал темную сторону Овнов: хватило всего 3 слов
Не со зла, а по привычке: эти 4 знака Зодиака всегда унижают других
Новый сезон без Ягудина? Что известно о новых ведущих «Ледникового периода»
Беды обходят стороной: эти 4 знака Зодиака под защитой высших сил
Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось
Приложение киноафиши