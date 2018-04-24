«Муза смерти»: Рецензия Киноафиши

Тайна поэтического вдохновения

Потерявший любовь всей жизни профессор литературы Самюэль Саломон потихоньку спивается, страдая от одного и того же ночного кошмара. В нем зверски убивают женщину и проводят странный ритуал. Самюэль из новостей узнает, что все это правда, и отправляется на место преступления. Там он встречает Рэйчел, которая видела тот же самый кошмар, и вместе они находят загадочное яйцо, за которым открывают охоту музы. Чтобы победить, героям придется узнать всю правду о семи вдохновительницах и найти тех, кто уже встречался с ними и выжил.

Кадр из фильма «Муза смерти»

Начальные титры у «Музы смерти» сделаны в лучших традициях современных сериалов – завораживающий визуальный вид и саундтрек, помогающий проникнуться историей Самюэля и Рэйчел. Создатель франшиз «Карантин» и «Репортаж» Жауме Балагуэро продолжает холодить кровь своих зрителей. Он, как и в свое время Нил Гейман с «Американскими богами», все глубже уходит в истории про легендарных, мифических существ, которые проникают в наш мир, чтобы завладеть как можно большим количество душ. Замешивают создатели «Музы смерти» это все с классикой литературы («Ад» Данте) и кино («Пункт назначения») и показывают кинопублике коктейль из фильма «Первому игроку приготовиться», нашего «Гоголя» и популярнейшего и никак не заканчивающегося сериала «Сверхестественное».

Кадр из фильма «Муза смерти»

Фильм основывается на романе Хосе Карлоса Сомоза, и это самая важная составляющая. Благодаря автору, который собрал огромное количество аналогий, параллелей и отсылок, «Муза смерти» смотрится и воспринимается не просто, как очередной безмозглый ужастик, а, скорее, как мистическая история, берущая основу в классических сюжетах и необычных историях, которыми пугают детей перед сном.

Оператор Пабло Россо («Репортаж», «Уиджи: Проклятие Вероники») снял «Музу смерти» в жутко реалистичной и пугающей манере. А композитор «Комнаты» и «Фрэнка» Стивен Пенникс написал саундтрек, который страшит и придает сыпящейся на зрителей с киноэкрана мерзости новый уровень и полное погружение в историю про муз.

Кадр из фильма «Муза смерти»

Известный по роли Лоренцо Медичи из сериала «Демоны Да Винчи», актер Эллиот Кауэн сыграл в «Музе смерти» подорванного судьбой и сильно пьющего преподавателя, как ему кажется, случайно знакомящегося с вдохновительницами, которые придают его жизни новый смысл. Его напарницу изобразила Ана Улару («Серена», «Инферно»), а любимую Самюэля сыграла звезда «Беспокойной Анны», красотка Мануэла Вельес. А главными завлекалочками «Музы смерти» стали Кристофер Ллойд (франшиза «Назад в будущее» и «Семейка Адамс») и Франка Потенте («Идентификация Борна», «Принцесса и воин»).

Кадр из фильма «Муза смерти»

Страшная сказка «Муза смерти» неспешно рассказывает зрителям историю о том, что вдохновение люди получают не просто так, да и платить потом за это приходится очень большую цену. Кровавых сцен в фильме предостаточно, подготовительных к страху тоже, а вот пугающих почти нет, т.к. авторы скорее, создают мир и наполняют его жутиками, чем стараются действительно напугать кинопублику. Им важнее придуманный миф, способный переиначить достаточно известную всем информацию для создания франшизы, которая может побороться с франшизами Джейсма Вана и Джейсона Блума. Сами музы способны вернуться со своими кровавыми ритуалами и кучей правил, которые нужно выполнять. Кстати, и других легенд и мифов у европейцев хоть отбавляй, так что есть, где разгуляться. А уж стиль повествования и прочие жанровые фишки (монстры, бу-моменты и устрашающие звуки) зрители сами выберут благодаря отзывам и сборам. После чего у создателей еще будет время сделать из пока межжанровой «Музы смерти» и ее последователей то, что будет пугать кинопублику долгие годы.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 10 мая 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Муза смерти»