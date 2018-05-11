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Потерявший любовь всей жизни профессор литературы Самюэль Саломон потихоньку спивается, страдая от одного и того же ночного кошмара. В нем зверски убивают женщину и проводят странный ритуал. Самюэль из новостей узнает, что все это правда, и отправляется на место преступления. Там он встречает Рэйчел, которая видела тот же самый кошмар, и вместе они находят загадочное яйцо, за которым открывают охоту музы. Чтобы победить, героям придется узнать всю правду о семи вдохновительницах и найти тех,…