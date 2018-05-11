Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беглец" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Муза смерти Муза смерти
Киноафиша Фильмы Муза смерти Отзывы о фильме «Муза смерти»
Muse Муза смерти 2017 / Испания
6.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Муза смерти»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Потерявший любовь всей жизни профессор литературы Самюэль Саломон потихоньку спивается, страдая от одного и того же ночного кошмара. В нем зверски убивают женщину и проводят странный ритуал. Самюэль из новостей узнает, что все это правда, и отправляется на место преступления. Там он встречает Рэйчел, которая видела тот же самый кошмар, и вместе они находят загадочное яйцо, за которым открывают охоту музы. Чтобы победить, героям придется узнать всю правду о семи вдохновительницах и найти тех,…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
alyshova.g 11 мая 2018, 18:24
Оценка
Фильм классный. Не особо страшный, но амотреть интересно)
11 мая 2018, 18:24 Ответить
Anastasia Bogatyreva 17 мая 2018, 16:45
Оценка
Мне понрааился 👍🏻 довольно интересно, хоть и не особо страшно 👀
17 мая 2018, 16:45 Ответить
Андрей 17 октября 2019, 16:11
Оценка
местами интересно, а местами скучно.
не хватало спецэффектов, иногда они были необходимы.
вообще не ужастик, триллер скорее.
5 баллов из 10ти
17 октября 2019, 16:11 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Синистер. Начало
Синистер. Начало 22 комментария
Голова-жестянка
Голова-жестянка 1 комментарий
Мегалодон
Мегалодон 11 комментариев
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх 12 комментариев
14+: Продолжение
14+: Продолжение 25 комментариев
Расправляя крылья
Расправляя крылья 4 комментария
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Остров иллюзий
Остров иллюзий
2022, США, ужасы, детектив, триллер
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Kinoafisha.info App