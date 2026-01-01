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Эллиот Кауэн
Эллиот Кауэн Elliot Cowan
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Эллиот Кауэн

Elliot Cowan

Дата рождения
9 июля 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Актёр ужасов

Биография Эллиота Кауэна

Родился 9 июля 1976 года. Лондон, Великобритания.

Популярные фильмы

Маленькая жизнь 8.5
Маленькая жизнь (2023)
Лютер 8.4
Лютер (2010)
Мисс Марпл 7.7
Мисс Марпл (2004)

Фильмография Эллиота Кауэна

Король и завоеватель 5.7
Король и завоеватель
драма, исторический 2025, Великобритания
Заклятие 4: Последний обряд 7.4
Заклятие 4: Последний обряд The Conjuring: Last Rites
ужасы 2025, США
Смотреть трейлер Рецензия
Пристань 6.2
Пристань
криминал, триллер, мини-сериал 2024, Великобритания
Черный торт 7.3
Черный торт
драма, исторический, детектив 2023, США
Маленькая жизнь 8.5
Маленькая жизнь A Little Life
драма 2023, Великобритания / США
Испанская принцесса 6.9
Испанская принцесса
драма, исторический 2019, США
Криптон 7
Криптон
драма, боевик, фантастика 2018, США
Муза смерти 5.9
Муза смерти Muse
триллер 2017, Испания
Смотреть трейлер Рецензия
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