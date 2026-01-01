Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Эллиот Кауэн
Elliot Cowan
Киноафиша
Персоны
Эллиот Кауэн
Эллиот Кауэн
Elliot Cowan
Дата рождения
9 июля 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Актёр ужасов
Биография Эллиота Кауэна
Родился 9 июля 1976 года. Лондон, Великобритания.
Развернуть
Популярные фильмы
8.5
Маленькая жизнь
(2023)
8.4
Лютер
(2010)
7.7
Мисс Марпл
(2004)
Фильмография Эллиота Кауэна
5.7
Король и завоеватель
драма, исторический
2025, Великобритания
7.4
Заклятие 4: Последний обряд
The Conjuring: Last Rites
ужасы
2025, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.2
Пристань
криминал, триллер, мини-сериал
2024, Великобритания
7.3
Черный торт
драма, исторический, детектив
2023, США
8.5
Маленькая жизнь
A Little Life
драма
2023, Великобритания / США
6.9
Испанская принцесса
драма, исторический
2019, США
7
Криптон
драма, боевик, фантастика
2018, США
5.9
Муза смерти
Muse
триллер
2017, Испания
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Показать еще
Деревянный забор и профлист – уже прошлый век: вот 3 варианта на замену – в разы удобнее и моднее
Смеситель блестит без дорогих порошков и жёсткой губки: грубый налёт убираю тем, что давно пылится на кухне
Разрезаю губку, засыпаю соль и пихаю в холодильник: соседи пальцем у виска крутили, пока не повторили
«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
«Что это за чвакающий шлепок?»: таков зрительский вердикт фильму Рязанова с рейтингом 2,7, за который теперь краснеть приходится
10 приключенческих фильмов 2023-2026 годов с высокими баллами на IMDb: от «Безумного Макса» до «Одиссеи»
10 новых Sci-Fi фильмов 2022-2026 годов с высокими оценками на Rotten Tomatoes: «Дюна 2» и «Проект "Конец Света"» не №1
10 хорроров 2023-2026 годов с высоким рейтингом на IMDb: на славу удалась не только «Обсессия»
Netflix сделал подарок любителям «Интерстеллара» – аниме с 89% свежести: «Мои глаза просто в экстазе»
Немцы выпустили фильм о Второй мировой войне и разорвали чарты — знатокам истории СССР боевик лучше не включать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить