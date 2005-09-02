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Fragiles

Хрупкость, 2005

2005 / Испания / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Старинная детская больница «Мерси Фолз» закрывается. Но больничные стены хранят свои секреты. Нечто страшное, полное боли и ненависти, пробуждается к жизни. Дети нервничают и очень напуганы чем-то неосязаемым, невообразимым…

Они называют это «механической девочкой» и уверяют, что она живет наверху, на 3 м этаже. На том самом, который был заперт и отделен от остальной части больницы вот уже 40 лет назад. С каждым часом ее присутствие становится все более очевидным. Страх и ужас поселился в тени больничных коридоров.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в России 2 сентября 2005
Премьера в мире 2 сентября 2005
Возраст 18+
Режиссер
Жауме Балагуэро
Жауме Балагуэро
В ролях
Калиста Флокхарт
Калиста Флокхарт
Ричард Роксбург
Ричард Роксбург
Елена Анайя
Елена Анайя
Джемма Джонс
Джемма Джонс
Ясмин Мерфи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хрупкость 2 постера
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