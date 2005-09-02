Хрупкость, 2005

Старинная детская больница «Мерси Фолз» закрывается. Но больничные стены хранят свои секреты. Нечто страшное, полное боли и ненависти, пробуждается к жизни. Дети нервничают и очень напуганы чем-то неосязаемым, невообразимым…



Они называют это «механической девочкой» и уверяют, что она живет наверху, на 3 м этаже. На том самом, который был заперт и отделен от остальной части больницы вот уже 40 лет назад. С каждым часом ее присутствие становится все более очевидным. Страх и ужас поселился в тени больничных коридоров.