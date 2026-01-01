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О персоне
Энрике Гато
Enrique Gato
Киноафиша
Персоны
Энрике Гато
Энрике Гато
Enrique Gato
Дата рождения
26 апреля 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Продюсер
Биография Энрике Гато
Родился в 1977 году. Испания.
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Популярные фильмы
6.8
Тэд Джонс и Затерянный город
(2012)
6.4
Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса
(2017)
5.9
Лунный флаг
(2016)
Фильмография Энрике Гато
Тэд и волшебная лампа
Tadeo Jones y la lámpara maravillosa
приключения, анимация, семейный
2026, Испания
6.4
Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса
Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas
семейный, анимация, приключения
2017, Испания
Смотреть трейлер
Рецензия
5.9
Лунный флаг
Capture the Flag
детский, комедия, приключения
2016, Испания
Смотреть трейлер
Рецензия
6.8
Тэд Джонс и Затерянный город
Tad, the Lost Explorer
анимация
2012, Испания
Смотреть трейлер
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