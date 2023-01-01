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Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса
Киноафиша Фильмы Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса, 2017: актеры и роли
Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса 2017 / Испания
6.7 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6.2
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Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса, 2017: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Энрике Гато Энрике Гато Enrique Gato
Роли озвучивали
Адриана Угарте Адриана Угарте Adriana Ugarte Мишель Хеннер Мишель Хеннер Michelle Jenner Тревор Уайт Тревор Уайт Trevor White
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Метки тьмы
Метки тьмы
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Ведьма: Реинкарнация
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Хищники
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