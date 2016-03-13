Не думай дважды, 2016

Шесть приятелей-актеров создают творческое объединение Коммуна в одном из нью-йоркских театров. Они ставят пьесы, в которых могут участвовать зрители, меняя сюжет на ходу. Друзья мечтают попасть на работу в телевидение. Неожиданно они узнают новость о планах на продажу театра, что сулит им перемены. На одну из постановок Коммуны наведываются телепродюсеры, давая шанс мечте коллектива сбыться, но заманчивое предложение делают только одному. Персонаж делает свой выбор, а героям предстоит самостоятельно искать вдохновение для дальнейшей работы…
Майлз, Джек, Саманта, Билл, Эллисон и Линдси — это «Коммуна», труппа талантливых комиков-импровизаторов. Они лучшие друзья и поддерживают друг друга и на сцене, и в жизни. Но клуб в Нью-Йорке, где они выступали, закрывается.
Один из комиков получает предложение работать на ТВ-шоу и в один прекрасный день просыпается известным. Его популярность становится объектом зависти всех членов «Коммуны». Теперь перед каждым из комиков стоит выбор: сохранить дружбу и «Коммуну» вопреки всем разногласиям или попытаться найти свой путь в творчестве.