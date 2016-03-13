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Не думай дважды Не думай дважды
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Don't Think Twice

Не думай дважды, 2016

2016 / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Шесть приятелей-актеров создают творческое объединение Коммуна в одном из нью-йоркских театров. Они ставят пьесы, в которых могут участвовать зрители, меняя сюжет на ходу. Друзья мечтают попасть на работу в телевидение. Неожиданно они узнают новость о планах на продажу театра, что сулит им перемены. На одну из постановок Коммуны наведываются телепродюсеры, давая шанс мечте коллектива сбыться, но заманчивое предложение делают только одному. Персонаж делает свой выбор, а героям предстоит самостоятельно искать вдохновение для дальнейшей работы…

  • Майк Бирбиглия, режиссер комедийного фильма, также написал для него сценарий и исполнил одну из ролей.
  • Предыдущая работа режиссера, ставшая популярной – «Девушка без комплексов».
  • Основной актерский состав две недели репетировал импровизации перед живой толпой. В фильм итоге включили кадры с этих выступлений.
  • Джиллиан Джейкобс до работы в проекте никогда не занималась импровизацией, и ей сложно давался этот навык, несмотря на участие в подкастах.
  • Рисунки Эллисон – это настоящие работы Кейт Мичуччи.
  • В разделе титров, посвященном благодарностям, имя Джордана Клеппера написано с опечаткой.

Майлз, Джек, Саманта, Билл, Эллисон и Линдси — это «Коммуна», труппа талантливых комиков-импровизаторов. Они лучшие друзья и поддерживают друг друга и на сцене, и в жизни. Но клуб в Нью-Йорке, где они выступали, закрывается.

Один из комиков получает предложение работать на ТВ-шоу и в один прекрасный день просыпается известным. Его популярность становится объектом зависти всех членов «Коммуны». Теперь перед каждым из комиков стоит выбор: сохранить дружбу и «Коммуну» вопреки всем разногласиям или попытаться найти свой путь в творчестве.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 22 ноября 2016
Премьера в мире 13 марта 2016
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Майк Бирбиглия
Майк Бирбиглия
В ролях
Кигэн-Майкл Ки
Кигэн-Майкл Ки
Гиллиан Джейкобс
Гиллиан Джейкобс
Майк Бирбиглия
Майк Бирбиглия
Крис Гезерд
Крис Гезерд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Не думай дважды 2 постера
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саундтрек фильма Не думай дважды
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