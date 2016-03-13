Не думай дважды, 2016

Майлз, Джек, Саманта, Билл, Эллисон и Линдси — это «Коммуна», труппа талантливых комиков-импровизаторов. Они лучшие друзья и поддерживают друг друга и на сцене, и в жизни. Но клуб в Нью-Йорке, где они выступали, закрывается.

Один из комиков получает предложение работать на ТВ-шоу и в один прекрасный день просыпается известным. Его популярность становится объектом зависти всех членов «Коммуны». Теперь перед каждым из комиков стоит выбор: сохранить дружбу и «Коммуну» вопреки всем разногласиям или попытаться найти свой путь в творчестве.