«Выше неба»: Рецензия Киноафиши

В подмосковный пансионат на лето съезжаются отдыхающие и семья первокурсницы Саши (Таисия Вилкова) ― докучающая свой заботливостью мать (Виктория Толстоганова), отец-мультипликатор (Алексей Агранович) и сестра (Полина Виторган). На импровизированном курорте значатся застекленные веранды, открытые балконы, чистая речка и лучезарные девочки с мальчиками (тоже ровесники главной героини) ― Рита (Дарья Жовнер), Миша (Филипп Авдеев), Тема (Артем Немов). И все бы ничего, но Саша страдает сердечной недостаточностью. Ее мама ― кризисом среднего возраста. А папа легкомысленно влюбляется в одну из красоток солнечного местечка.

Сравнительно молодая режиссерка (для режиссуры 40 лет ― это совсем немного) Оксана Карас прославилась тем, что в 2016 году выиграла гран-при Кинотавра с комедией «Хороший мальчик», своеобразным и нестыдным ответом советской традиции детского-юношеского школьного кино. Победителей, конечно, не судят, но напомнить, что 27-ой Кинотавр был, мягко говоря, не выдающимся, все-таки стоит. Тем не менее, Карас заняла место в истеблишменте успешных соискателей бюджетов в кинофондах, оперативно поставила две новых картины и начала препродакшн третьей. В 2018 вышла мелодрама «У ангела ангина», так и не добравшаяся до проката. А на недавно прошедшем юбилейном Кинотавре состоялась премьера ленты «Выше неба» ― ее четвертая полнометражная работа.

«Выше неба»

Идея сделать легкий фильм о столичной семье среднего класса, проваливающейся в невесомое пространство подмосковной неги, и изящно синтезировать это с целым букетом жанров, начиная от драмеди и заканчивая детективным триллером, идея, в общем, неплохая. Сюжетная интрига и повышенная событийность помогли бы держать зрителя и оголить внутренний нарыв героев семейства, чахнувших в необязательности жизни. Но французской соблазнительной хрупкости, уверенно балансирующей между жанром и авторской рефлексией, у Карас не выходит. Так же, как и не выходит полностью выдержать выбранный стиль и эстетику. Все губит небрежная работа с историей и персонажами: почти все сюжетные линии брошены, не докручены и, кажется, не важны никому, включая режиссера. А оператор Сергей Мачильский, разошедшийся не на шутку, тоже, видимо, пошел ва-банк и пытался найти зазор между блажью летних сцен «Древа жизни» и российской рекламой майонеза.

Но, как ни странно, признаки хорошей режиссуры в фильме все же присутствуют. Просвечивают в удачно разведенных мизансценах и игре достойного ансамбля актеров, порой, правда, путающегося и теряющего нить банального реализма от нехватки сюжетного мяса. Найденный у бережка труп, пансионатная больничка, летающий на параплане юнец, несчастный сторож (как всегда неповторимый Валентин Самохин), кокетки, нимфетки, любовь и, по традиции, нелюбовь ― образы и огромное число вялых драматургических поворотов запутываются в клубок российского фильма. Здесь и рождается устрашающий симбиоз сериала по одному из центральных каналов и довольно успешной имитации солнечного припека, на время вырывающего из реальности. Впрочем, Карас довольно точно схватывает ритмы дыхания среднего класса, передает его быт, настроение. Кожаный салон недорогого автомобиля, кондиционеры, фрукты, ухоженная кожа и аккуратная рубашка навыпуск на образ работают. Да и Агранович с Толстогановой играют во многом самих себя, по крайней мере, внешне они плоть от плоти этого среднего креативного класса и удачно несут в себе его возрастные и поведенческие клише. В общем, мог бы получиться крепкий, незаурядный арт-мейнстрим, фильм о любви, смерти и еще раз о любви вдали от городской холеры, на предельном градусе искренности. Однако небрежно написанного (или исполненного?) сценария и актеров, вывезенных с камерой на пленэр, оказывается маловато, чтобы создать кино. Надо иметь амбиции, пусть даже они будут выражаться в том, чтобы их не иметь.

Семён Грицай