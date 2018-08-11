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У ангела ангина

U angela angina 18+
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О фильме

Бывшему детдомовцу Толе Ковригину по кличке Чухна — 18 лет. Он и его друзья, Костя Синявый и Володя Шкилет, живут в одной комнате на Васильевском острове в самом прекрасном городе на земле — Ленинграде. Синявый любит кутить и флиртовать с девушками, которых называет «кошки- милашки». Шкилет пишет стихи и мечтает поступить в военное училище. Они гуляют, пьют вино, спорят, ревнуют, танцуют фокстроты, верят в свое счастливое будущее и игнорируют все приметы грядущей катастрофы. На дворе — белые ночи и поздняя весна 1940 года. Мир замер на пороге войны. А Чухна встречает любовь всей своей жизни — Лёлю. Фронт, блокада, смерть самых близких и неминуемое взросление — впереди. А сейчас они молоды и беспечны. И счастливы, как уже никогда больше не будут.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 11 августа 2018
Производство Централ Партнершип Продакшн, NTV, WeiT Media
Другие названия
U angela angina, Ailing Angel, Anioł ma anginę, L'ange a une angine, У ангела ангина
Режиссер
Оксана Карас
Оксана Карас
В ролях
Юлия Ауг
Юлия Ауг
Семен Трескунов
Семен Трескунов
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Николай Фоменко
Николай Фоменко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

3.8
Оцените 11 голосов
5.2 IMDb
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13 августа 2018 23:31
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