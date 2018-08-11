Бывшему детдомовцу Толе Ковригину по кличке Чухна — 18 лет. Он и его друзья, Костя Синявый и Володя Шкилет, живут в одной комнате на Васильевском острове в самом прекрасном городе на земле — Ленинграде. Синявый любит кутить и флиртовать с девушками, которых называет «кошки- милашки». Шкилет пишет стихи и мечтает поступить в военное училище. Они гуляют, пьют вино, спорят, ревнуют, танцуют фокстроты, верят в свое счастливое будущее и игнорируют все приметы грядущей катастрофы. На дворе — белые ночи и поздняя весна 1940 года. Мир замер на пороге войны. А Чухна встречает любовь всей своей жизни — Лёлю. Фронт, блокада, смерть самых близких и неминуемое взросление — впереди. А сейчас они молоды и беспечны. И счастливы, как уже никогда больше не будут.