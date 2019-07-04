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Выше неба 2019 / Россия
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Отзывы о фильме «Выше неба»

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Наша рецензия

В подмосковный пансионат на лето съезжаются отдыхающие и семья первокурсницы Саши (Таисия Вилкова) ― докучающая свой заботливостью мать (Виктория Толстоганова), отец-мультипликатор (Алексей Агранович) и сестра (Полина Виторган). На импровизированном курорте значатся застекленные веранды, открытые балконы, чистая речка и лучезарные девочки с мальчиками (тоже ровесники главной героини) ― Рита (Дарья Жовнер), Миша (Филипп Авдеев), Тема (Артем Немов). И все бы ничего, но Саша страдает сердечной…

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1368016 4 июля 2019, 00:01
Оценка
Полная лажа! Пошлятина! Ушли с середины фильма! Не портите себе настроение- не ходите!!!
4 июля 2019, 00:01 Ответить
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