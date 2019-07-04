Наша рецензия

В подмосковный пансионат на лето съезжаются отдыхающие и семья первокурсницы Саши (Таисия Вилкова) ― докучающая свой заботливостью мать (Виктория Толстоганова), отец-мультипликатор (Алексей Агранович) и сестра (Полина Виторган). На импровизированном курорте значатся застекленные веранды, открытые балконы, чистая речка и лучезарные девочки с мальчиками (тоже ровесники главной героини) ― Рита (Дарья Жовнер), Миша (Филипп Авдеев), Тема (Артем Немов). И все бы ничего, но Саша страдает сердечной…