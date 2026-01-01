Оповещения от Киноафиши
Алексей Кашников Aleksey Kashnikov
Алексей Кашников

Aleksey Kashnikov

Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой, Драматический актёр

Популярные фильмы

Кукушка 7.8
Кукушка (2002)
Один хороший день 7.3
Один хороший день (2025)
Сердце мира 7.3
Сердце мира (2018)

Фильмография Алексей Кашников

Жанр
Год
Один хороший день 7.3
Один хороший день Odin khoroshiy den
мелодрама 2025, Россия
На дальних рубежах 5.3
На дальних рубежах Far Frontiers
драма 2020, Россия
Одесский пароход 4.4
Одесский пароход Odesskiy parokhod
комедия 2019, Россия
Сердце мира 7.3
Сердце мира Serdtse mira
мелодрама 2018, Россия / Литва
Рецензия
Смешанные чувства 4.2
Смешанные чувства Smeshannye chuvstva
комедия 2014, Россия
Свой-чужой 6.5
Свой-чужой
криминал 2006, Россия
Кукушка 7.8
Кукушка Kukushka
драма, военный, комедия 2002, Россия
