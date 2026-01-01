Оповещения от Киноафиши
Алексей Кашников
Aleksey Kashnikov
Алексей Кашников
Алексей Кашников
Aleksey Kashnikov
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.8
Кукушка
(2002)
7.3
Один хороший день
(2025)
7.3
Сердце мира
(2018)
Фильмография Алексей Кашников
Жанр
Все
Военный
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Год
Все
2025
2020
2019
2018
2014
2006
2002
Все
7
Фильмы
6
Сериалы
1
Актер
7
7.3
Один хороший день
Odin khoroshiy den
мелодрама
2025, Россия
Смотреть трейлер
5.3
На дальних рубежах
Far Frontiers
драма
2020, Россия
Смотреть трейлер
4.4
Одесский пароход
Odesskiy parokhod
комедия
2019, Россия
7.3
Сердце мира
Serdtse mira
мелодрама
2018, Россия / Литва
Смотреть трейлер
Рецензия
4.2
Смешанные чувства
Smeshannye chuvstva
комедия
2014, Россия
Смотреть трейлер
6.5
Свой-чужой
криминал
2006, Россия
2W5zFJURDZ2
7.8
Кукушка
Kukushka
драма, военный, комедия
2002, Россия
